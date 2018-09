Arrancan los trabajos de exhumación de la fosa común en el cementerio de Marratxí

Continuam avançant en la memòria i reparació de les víctimes del feixisme. Avui al cementeri de Marratxí ha començat l'exhumació de la fossa on esperam trobar a 5 persones. Per elles, per les seves famílies, per la memòria col·lectiva, obrim fosses per tancar ferides. pic.twitter.com/8ejfLxTGn9