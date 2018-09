Unos 30 trabajadores del juzgado de Inca denuncian el posible despido de 300 interinos

Unosde la administración dese han manifestado hoy por la mañana en lospara protestar contra elencon motivo de la decisión del Ministerio de ofrecer las plazas de las islas a los que acaban de aprobar el concurso en todo el Estado, lo que implicará la salida de los interinos que las ocupan actualmente.

Los sindicatos UGT y CSIF han convocado la protesta de hoy, en la que unos 30 trabajadores se han concentrado con pitos y bocinas en el exterior del juzgado ´inquer´. Julia Cuevas, de UGT, ha explicado que en la actualidad un setenta por ciento de las plazas laborales de la administración de Justicia en Balears están cubiertas por interinos, mientras que la gente que ha aprobado las oposiciones de turno libre "debe cubrir las plazas de Balears porque no pueden optar a otras comunidades". Los sindicatos reivindican al Ministerio que también oferte las plazas de otras comunidades y no solo las de Balears, porque esto implicará que algunos juzgados de las islas se cubran totalmente con personas que acaban de aprobar las oposiciones "y no tienen formación".

Por su parte, Andreu Bou, de CSIF, ha añadido que los opositores "están que trinan" porque están obligados a cubrir plazas en Balears, donde deberán permanecer "un mínimo de tres años". A su entender, "el servicio público quedará bastante tocado" porque este personal "no tiene formación ni experiencia". Bou señaló que las plazas de Balears no son atractivas para los funcionarios que vienen de la península por el elevado coste de la vida que hay. Por contra, los interinos de Balears, algunos de ellos con una década en sus puestos, están preocupados por la posibilidad de perder sus trabajos.