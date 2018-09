Cerrarán el polideportivo de Maria para evitar molestias por viento

El equipo de gobierno de Maria presentó una moción al pleno, que en la última sesión había quedado sobre la mesa debido a errores formales en su exposición. La solicitud pedía, después de subsanadas las incorrecciones, aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de las obras de cerramiento total y modificación de accesos al pabellón semi-cubierto del polideportivo.

"No tenemos nada clara la eficacia de este cerramiento, si no hay aire acondicionado en el recinto en verano puede hacerse insoportable. Tampoco nos gusta que no haya posibilidad de subcontratar ya que impide que pequeñas empresas de Maria puedan entrar en los trabajos", manifestó Antoni Mulet, portavoz popular. "El pabellón está infrautilizado ya que en invierno apenas se emplea. Con el viento que entra en la pista resulta difícil practicar algún tipo de deporte como el futbito y algo se tenía que hacer. Esperemos que, con esta actuación, los problemas queden solucionados", terminó diciendo el alcalde, Guillem Jordà. La moción se aprobó por 6 votos a favor y dos abstenciones.

En el mismo pleno se aprobaron las bases específicas que regirán la convocatoria de una plaza de policía local del ayuntamiento de Maria de la Salut. El objeto de esta convocatoria es el nombramiento de un agente de policía local, dotada en los presupuestos y ocupada por personal interino. "Las bases son de carácter especial para los policías interinos, que de esta manera podrán consolidar su plaza", explicó Jordà.