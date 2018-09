Un video alerta de la contaminación de las aguas de Can Picafort por la mala depuración

En plena polémica sobre los vertidos de aguas no depuradas al mar, unalerta de los preocupantesde las aguas de ladebido a lapor parte de la, infraestructura construida enque no aplica el tratamiento terciario y cuyos vertidos "se infiltran y contaminany las aguas de la bahía de Alcúdia".

El video ha sido compartido por el propio parque natural de s´Albufera, que lamenta que "pasan los años y esta problemática continua", lo que califica de "triste y decepcionante".

El documento critica la postura del ayuntamiento de Santa Margalida contra la construcción de una nueva depuradora con tratamiento terciario en Can Picafort, un proyecto que ha sido declarado de interés general y que cuenta con los permisos necesarios para su construcción por parte de la administración central. "Dicen (desde el Consistorio) que no quieren un emisario, pero ya tienen varios en San Bauló, con un hedor insoportable, que vierten cada día al mar fecales insuficientemente depuradas", apunta el reportaje.

El vertido de aguas mal depuradas al mar provoca la aparición de una capa de microalgas mucilaginosas (sustancia vegetal viscosa) en el fondo marino, favorecida por los nutrientes de las aguas fecales. El video explica que "Naciones Unidas alertan de la contaminación por nutrientes agrícolas y urbanos que multiplican las microalgas que al descomponerse hacen que se reduzcan gravemente los niveles de oxígeno en el agua". Las consecuencias son la pérdida de transparencia del agua y la masiva presencia de filamentos mucilaginosos flotando en la superficie marina.

Por otra parte, la "aliada" que aporta oxígeno al mar, la posidonia, "se destruye por los nutrientes y los fondeos", lo que provoca la "pérdida" de la calidad de las aguas, "nuestro principal activo económico".

Mallorca Blue denuncia que las infraestructuras como las depuradoras carecen del mantenimiento adecuado y son desprovistas de medios y personal y se pregunta "por qué no se cierra la playa de Can Picafort en los episodios de lluvia y averías", ya que "la salud de las personas debería ser la prioridad". La entidad aboga por la construcción de una nueva depuradora en Can Picafort, ya que "el agua que sale de un tratamiento moderno de depuración terciaria es 100% reciclable e incluso vertible al mar".