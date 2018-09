Una vecina de Inca reclama ante el consistorio porque no puede trabajar por una caída

como consecuencia de una caída en la vía pública hace varios años. Debido a esa caída no ha podido trabajar más en su oficio.

Ayer, la afectada se instaló en la plaza de España para protestar por su situación. Magdalena Muñoz se colocó ante el palco que se encuentra frente a la entrada del Ayuntamiento con un cartel que rezaba: "Alcalde, caí en la vía pública".

La vecina reclama una indemnización al Ayuntamiento puesto que tras los años transcurridos aún deberá someterse a una nueva operación, según explica. Dice que desde que "sucedió el accidente todo ha sido un ir y venir de diferentes consistorios".

Los Servicios Sociales municipales han atendido su caso pero la vecina insiste en que "ha sido una forma de tapar el expediente cumpliendo con lo mínimo. Me quedé sin casa y me han estado llevando de un lugar a otro. En los traslados se han roto parte de mis muebles y ahora estoy alojada en un piso del Ibavi, pero recibo visitas del organismo diciéndome que he de irme puesto que no existe ningún contrato de arrendamiento por parte del consistorio".

Virgilio Moreno, alcalde de la ciudad, explicó a este diario que "la Ley de Protección de Datos impide que el Ayuntamiento haga públicas las gestiones que está realizando o detalles del expediente de esta ciudadana". El máximo responsable municipal sostiene que "lo único que podemos informar es que se están cumpliendo los protocolos técnicos que marca la ley para asistir a esta persona y paliar su situación".

No obstante, la vecina insiste en que "no son más que palabras, lo mismo desde hace años".