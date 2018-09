Juan Carlos I seguirá como ´alcalde honorario´ de Valldemossa

­El pleno municipalayer por la tarde una moción presentada por la agrupación de electores(LVqV), que forma parte del gobierno municipal en coalición con un grupo de independientes, por la que proponía la. La propuesta contó con tres votos a favor de LVqV. Del GiV, hubo un voto a favor, una abstención y cuatro votos en contra.

Esta plataforma sostuvo en su iniciativa plenaria que, desde el momento en que Juan Carlos I ya "no es el rey titular, no tiene sentido que conserve el título, que, de todas formas, no tiene ningún efecto práctico". "Además, consideramos que [...] no es una figura de consenso general", se podía leer en la moción.

Desde que presentaron la moción, desde La Valldemossa que Volem, ya dejaron claro que se trataba de una propuesta que sólo presentaban ellos y no todo el equipo de gobierno, que completa el Grup Independent de Valldemossa (GiV), dirigido por el alcalde Nadal Torres. En la exposición de motivos de la moción, esta agrupación de electores sostenía que el Ayuntamiento valldemossí otorgó esta distinción en un momento en que la imagen del monarca "pasaba por su mejor momento". A continuación, sin embargo, el monarca abdicó en su hijo, Felipe VI, y "pasó a un discreto segundo plano".