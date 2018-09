Los mercaderes de Can Picafort se organizan contra la subida de las tasas

Los vendedores del mercado semanal de los viernes en Can Picafort se han movilizado contra lo que consideran una subida "abusiva" de las tasas por parte del ayuntamiento de Santa Margalida, que aprobó los nuevos precios a finales de 2017. Hasta la fecha se han presentado un centenar de alegaciones en las que reclaman a la institución municipal que "rectifique y retire esta subida de tasas" y no descartan manifestarse en el próximo pleno municipal.

Según explican fuentes del colectivo, la subida afecta a la tasa de mercado, que se ha incrementado en 40 euros por cada tramo lineal de 2,5 metros. Además, a partir de este año deben pagar una nueva tasa de basuras que oscila entre los 125 y los 250 euros en función de la parcela contratada. Esta tasa molesta especialmente a los vendedores.

"El número total de días de mercado cada año en Can Picafort no llega a un mes, por lo que el coste es absolutamente desproporcionado si lo comparamos con cualquier otro negocio o incluso las viviendas", apuntan. Esta subida de tasas "ha provocado que en la gran mayoría de casos el coste de tener una plaza en el mercado de Can Picafort se haya prácticamente duplicado".

Uno de los vendedores explica que hasta la fecha pagaba anualmente 720 euros por una parada de tres tramos y que a partir de ahora deberá pagar 1.340 euros por la subida de la tasa y la introducción del nuevo impuesto de basuras. "Es abusivo", sentencia.

Los vendedores, un colectivo de unas 200 personas, reprochan al Ayuntamiento que no hubiera notificado con antelación esta subida ni negociado con ellos a la hora de definir las nuevas tasas. "Es muy grave el hecho de que se nos haya notificado ahora, cuando ya no tenemos opción de decidir si queríamos o no participar del mercado en estas condiciones", añaden.

Suma pel Canvi comparte las reivindicaciones y presentará una moción en el próximo pleno a favor de reducir las tasas.