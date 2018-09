El Pi propone al pleno que prohíba próximas ediciones del Birracruzis

Elelevará esta noche a consideración del pleno de Inca la suspensión de la autorización para que elsiga organizándose en Inca. No obstante, la propuesta de El Pi llega algunos días más de un mes desde que se celebrase la edición de este año por lo que desde la oposición se le tilda de "propagandística". Por otra parte, El Pi forma parte del equipo de gobierno de Inca por lo que, concejal del PP, critica que

El Pi aduce en su exposición de motivos que muchos municipios están regulando el consumo de alcohol mientras tanto, en Inca, "en los últimos años, se ha llevado a cabo la fiesta denominada Birracruzis" que, en opinión de El Pi de Inca, "topa con el espíritu de esta tendencia de legislar y a la vez concienciar a favor de un ocio más saludable".

"Una de las excusas más habituales es que la fiesta es para mayores de 18 años", sostiene. El Pi aduce a que por acuerdo de la FEM "Se prohíbe la promoción del consumo mediante ofertas especiales tales como barra libre, concursos o degustaciones gratuitas, sea cual sea la edad. Es evidente que, en el caso del Birracruzis, nada es gratuito y difícil será negar que se hace promoción, encubierta o no tanto, del consumo de alcohol en las recomendaciones publicadas en las redes sociales donde se promociona el acontecimiento.

El resultado de la votación es bastante incierto pues el alcalde, Virgilio Moreno (PSOE) recurre al eufemismo de que se trata de una fiesta organizada por una "asociación privada a la que el Ayuntamiento le autoriza una comida en una plaza pública".

Més per Inca, también en el equipo de gobierno, sostiene que su postura "está clara desde hace años y es la de no promocionar el consumo masivo de alcohol. Ahora bien pensamos que el planteamiento es erróneo por cuanto no hay ni una petición ahora mismo para organizar dicha fiesta". Independents d'Inca eludió contestar ayer.