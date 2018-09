Valldemossa debatirá si retira el título de ´alcalde honorario´ a Juan Carlos I

La, que forma parte del gobierno municipal en coalición con un grupo de independientes, ha presentado una moción para debatirse en el próximo pleno por la que propone la retirada del título de ´alcalde honorario´ al Rey emérito Juan Carlos I

Esta plataforma considera que, desde el momento en que éste ya "no es el rey titular, no tiene sentido que conserve el título, que, de todas formas, no tiene ningún efecto práctico". "Además, consideramos que [...] no es una figura de consenso general", se puede leer en la moción.

Desde La Valldemossa que Volem, aclaran que se trata de una propuesta que sólo presentan ellos y no todo el equipo de gobierno.

"Las mociones que tienen que ver con la gestión diaria del municipio las consensuamos los dos grupos. Por otra parte, las mociones que tienen un carácter más político no se consensúan y cada grupo presenta y vota lo que considera", arguye LVqV.



Dictador Francisco Franco

En la exposición de motivos de la moción, que se debatirá en el pleno de la semana que viene, esta agrupación de electores sostiene que el Ayuntamiento valldemossí otorgó esta distinción a Juan Carlos I "en unos momentos en que el debate sobre si monarquía o república estaba aparcado y en que la imagen del monarca pasaba por su mejor momento". A continuación, sin embargo, el monarca abdicó en su hijo, Felipe VI, y "pasó a un discreto segundo plano".

La moción incluye el argumento de que el reinado de Juan Carlos I tuvo aspectos "positivos" para la estabilidad de la "incipiente democracia española", pero remarca asimismo que se caracterizó por otros hechos en que "la casa real no ha sido una institución transparente ni su jefe ha tenido un comportamiento ejemplar, como debe ser".