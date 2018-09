Rosa Maria Mas: "Temo que se dispare la emoción y me haga derramar alguna lágrima"

Mañana será un día especial para, una joven margalidana de, estudiante de magisterio, que este año representará a Santa Catalina Thomàs en la llamada processó més típica de Mallorca, la de la Beata. Ella fue elegida entre otras muchas chicas que pusieron sus papeletas en la urna. Tras cinco años intentándolo, una mano inocente le otorgó hace un mes uno de sus deseos más anhelados.

P ¿Está emocionada con el encargo?

R Muy emocionada. Lo cierto es que hasta ahora no he sido consciente de que iba a ser la Beata. Todo ha sido como un sueño y conforme se acerca el día me doy cuenta de lo emocionada que estoy, de los nervios, del miedo, inclusive.

P ¿Desde cuándo participa en la procesión de la Beata?

R Tengo 23 años y desde que tenía cuatro he salido en la procesión. Primero mis padres me colocaban sobre una carroza vestida de payesita o de ángel, y después cuando fui niña, ya fuera como payesa caminando o participando en alguna de las carrozas.

P ¿Cuántos años llevaba participando en el sorteo para ser la Beata?

R Cinco años, desde que cumplí los 18 años que es la edad mínima para optar al papel. Lo cierto es que ya estaba deseándolo y pensando que se me iba a escapar. Tenga en cuanta que yo ya tenía ocho papeletas, una por cada vez que he sido alguno de los personajes.

P ¿Y alguna de sus amigas ha sido también la Beata?

R Un año fue curioso porque una amiga mía resultó elegida, sólo con una papeleta, y yo ese año salí elegida para representar a Santa Pràxedis, acompañándola.

P Debe usted estar agradecida a la mano inocente que sacó su papeleta este año ¿no?

R Por supuesto. Fue una niña pequeña, que también va a salir en la procesión así que lo que haremos será hacernos una foto juntas para que la tenga como recuerdo.

P ¿Le gustan los niños?

R Muchísimo. Por eso estoy estudiando magisterio; quiero ser maestra.

P ¿No se ha sentido frustrada estos últimos años al ver que su papeleta no salía?

R No, realmente frustrada no porque veían como salían compañeras mías y te alegras por ellas. Lo cierto es que hay chicas que tienen 15 y 20 papeletas y no han salido.

P Ante ha hablado de miedo ¿A qué teme?

R Cuando era niña le temía a los demonios (risas). No en realidad, lo que temo es que en algún momento la emoción se dispare y no pueda evitar llorar de la emoción.

P ¿Sale alguien más de su familia en la procesión?

R No, soy la única. El año que viene mi hermano quiere formar parte de los demonios, pues ya cumplirá los 18 años.