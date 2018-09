El retraso en las cirugías de cadera en el Hospital de Manacor molesta a enfermos y familiares

La coincidencia durante estos días de muchos pacientes llegados con la cadera rota al Hospital de Manacor , ha hecho que el centro de la capital del Llevant no dé abasto para poder llevar a cabo con celeridad las cirugías correctoras. Eso, unido a que durante los meses de verano hay menos facultativos a causa de turnos y vacaciones pendientes, ha hecho que algunos enfermos y familiares hayan criticado la espera, pero sobre todo la falta de información.

Y es que hay casos de pacientes de una edad ya avanzada que llevan tres días esperando una intervención quirúrgica que no llega, en ayunas y con molestias al entender que la operación debía ser inminente. "El problema no es ya la espera, ya que seguramente hay casos más graves que una rotura de cadera, pero lo que no comprendemos es que se deje a una persona mayor solamente con suero ya durante tres días, si no saben cuándo exactamente va a ser operada", explica un familiar.