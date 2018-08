Exigen que se investigue el uso de mobiliario público en una comunión

Los partidos de la oposición municipal en Calvià consideraron ayer "insuficientes" las explicaciones del Ayuntamiento sobre la utilización de mobiliario público, sin permisos, en una comunión que tuvo lugar el pasado junio en una finca de la part forana. Esas sillas y mesas habían sido solicitadas por el presidente de la asociación de vecinos de Son Ferrer para una merienda en la sede de la entidad, pero después se les dio un uso privativo.

La oposición reclamó al gobierno municipal socialista que abra urgentemente un expediente informativo para depurar "responsabilidades", que algunos grupos, como Esquerra Oberta, llegaron a situar en el ámbito político. "Por acción o por omisión el gobierno municipal socialista es el responsable último del desvío de esos recursos públicos", subrayó el portavoz local del PP, José Manuel Ruiz, quien pidió la apertura, "como mínimo", de un expediente informativo. "¿Acaso no les interesa saber si alguien ha quebrantado el interés público?", se preguntó Ruiz.



Tono contundente

En un tono contundente se expresó también el portavoz de Esquerra Oberta, Alfonso Rodríguez Sánchez, quien, precisamente ayer, junto a su compañero de coalición, Rafel Sedano, se reunió con el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), en una cita que ya tenía programada con anterioridad.

En ese encuentro, le pidieron explicaciones por el uso indebido del mobiliario municipal y le emplazaron a investigar los hechos hasta las últimas consecuencias, sin descartar que puedan dirimirse responsabilidades "políticas y técnicas" por la cesión de ese material. Rodríguez Sánchez consideró además que debe analizarse el papel de la asociación de vecinos de Son Ferrer en este asunto. Por su parte, el regidor de Ciudadanos (Cs), Carlos Tarancón, dijo que, "antes de nada, hay que esperar a las medidas" que adopte el Ayuntamiento al respecto. "Entiendo que [el gobierno municipal] tiene que abrir el correspondiente expediente e imponer una sanción en el caso de que proceda", aventuró el edil.

"No puede ser que el Ayuntamiento ceda el mobiliario para un evento en concreto en Son Ferrer y después se lo lleven a una comunión privada en una finca. En este caso, estamos hablando de unas sillas, ¿pero qué pasaría si se tratase de algo de más valor y resulta que después lo rompen?. El uso del mobiliario del Ayuntamiento tiene que hacerse para intereses del municipio", concluyó.



Unos hechos "inadmisibles"

La regidora no adscrita, Isabel Manresa, calificó de "inadmisible" la utilización de "cualquier tipo de recurso público para fines particulares, no existiendo justificación posible en ningún caso". "El hecho de que el material en cuestión hubiera sido cedido a una asociación vecinal para unas fechas concretas y para un determinado evento, y acabara siendo utilizado en un municipio diferente y en una celebración familiar particular, debe conllevar la apertura de una investigación derivada a depurar responsabilidades hasta las últimas consecuencias", argumentó Manresa.

El regidor de Sí Se Puede, Fernando Alcaraz, aseguró que estuvo presente en esa comunión en Campos (no en Llucmajor, como informó erróneamente este diario), y sostuvo que lo que sucedió con el mobiliario público que se desvió a la celebración "es una muestra más de la negligencia y el descontrol en el proceso administrativo del Partido Socialista".

Alcaraz, ex compañero de gobierno del PSOE, afirmó que los dos ediles socialistas de Son Ferrer "estaban al corriente", recordó que el regidor de Mantenimiento es "quien autoriza ese traslado", y añadió que el alcalde Rodríguez Badal se tenía que pronunciar al respecto, "porque estos temas se suelen comentar en las reuniones de gobierno". "No pueden decir que no sabían nada", zanjó.