El edificio del bar Els Tamarells será demolido pese a la oposición vecinal

Fue el antiguo bar de los pescadores de Portocolom. t.o.

El ayuntamiento de Felanitx, dirigido esta legislatura 2015-2019 por el Bloc, PSOE y El Pi, confirma la próxima demolición del viejo edificio delEl caso se remonta a los gobiernos municipales deambos del PP, si bien es ahora cuando una reciente sentencia judicial ha dado la razón al promotor privado que pretende derribar el conocido inmueble y, en su lugar, construir otro de nuevo planta.

El edificio en cuestión se halla entre las calles s'Algar y Mar. El actual equipo de gobierno de centroizquierda, consultado por este periódico, detalló que fue en torno al año 2005 cuando se promovió el estudio de detalle de esta zona urbana, junto al puerto.

La pretensión de la titularidad de demoler la construcción existente y levantar en su lugar otro inmueble de planta baja más dos pisos topó con reparos del Ayuntamiento, que denegó el mencionado estudio de detalle al considerar que sólo podría autorizar panta baja más una altura. La propiedad privada interpuso y ganó un contencioso administrativo. El consistorio recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y éste ha ratificado hace poco tiempo los extremos, condenando al Ayuntamiento a pagar los costes procesales: unos 4.000 euros.



Un inmueble singular

Muchos vecinos y el propio ayuntamiento de Felanitx reconocen que el edificio del bar Els Tamarells de Portocolom es realmente singular. No en vano, "antaño fue club náutico y concurrido bar". No obstante, no figura en el catálogo de patrimonio municipal.

Cabe apuntar que autoridades municipales son concientes de los perjuicios creados a la propiedad privada puesto que desde hace más de trece años solicita la pertinente autorización para ejecutar su pretendida nueva obra.

Asimismo, hay quienes admiten que la altura de la nueva construcción alcanzará alrededor de los 8,5 metros, es decir, "la misma que ahora y similar a la de otras viviendas próximas, a pesar de que si quisieran podrían llegar hasta los 10". En este sentido, la iniciativa está amparada por el planeamiento urbanístico municipal.

En estos momentos, el consistorio dirigido por el alcalde Jaume Monserrat (El Pi) está pendiente del juez para aprobar o no definitivamente el estudio de detalle, ya que en tiempos de gobierno conservador se obvió pedir al promotor los pasos referentes a afectaciones de impacto ambiental y de Aviación Civil ( baliza para navegación aérea) y conformidades de Costas y Ports de les Illes Balears.

En 2005, PSM y EU-Els Verds reivindicaron la protección del viejo bar Els Tamarells, manifestándose así en contra del proyecto de una finca de pisos. En 2012, un grupo de vecinos de la zona histórica de Portocolom se concentraron para protestar por el plan de derribo. El inmueble fue construido en 1931. Cerró a finales de verano de 2011. En sus inicios se denominaba Can Cosme. Luego pasó a llamarse Can Bassa y finalmente, Els Tamarells.