Bofetón en vídeo del alcalde de Inca a los vecinos que no reciclan bien

El alcalde de Inca , se ha tomado con buen humor las quejas que se están difundiendo en redes sociales desde que se se ha puesto en funcionamiento el. Ayer empezó a circular por las redes un vídeo casero, grabado con un teléfono móvil en un punto verde del polígono industrial de Inca , junto a la travesía de Jaume I. Dicho vídeo pretende dejar en entredicho que se efectúe una recogida selectiva adecuada y que, en su lugar, todo se vierte junto a la basura para incinerar.

El alcalde ha respondido al vídeo con otro donde se ha tomado una escena de una película italiana y se ha efectuado un doblaje en catalán, donde un sacerdote abofetea a un supuesto vecino porque no hace la recogida selectiva de forma adecuada. El sacerdote le dice: "¿Cómo que no te has enterado que se ha empezado la recogida selectiva en Crist Rei?", tras lo que le suelta una bofetada. Posteriormente el sacerdote le insiste: "Si no quieres hacerlo llévate tus residuos al parque verde y los reciclas allí, pero no ensucies", tras lo que le suelta otro bofetón, dejando al supuesto infractor perplejo.



El vídeo que ha provocado está respuesta irónica del alcalde contiene imagenes del camión de recogida en el polígono, donde todavía no ha comenzado la campaña, pues empieza la semana próxima. Los operarios retiran un contenedor de color amarillo y lo vuelcan en el mismo receptáculo que el contenido de los contenedores de color verde. Una voz en off se queja de que están vertiendo los envases junto con la basura.

Paco Verdejo, edil responsable de servicios, dice que este vídeo es de hace unas semanas y lo califica de "muy malintencionado" pues "en la imagen se ve perfectamente como el contenedor, independientemente de su color, está repleto de bolsas de basura y no de envases". El concejal indica que "de todas formas, y para evitar confusiones, se sustituyó ese contenedor al día siguiente".



"Cada residuo lo llevamos a su planta correspondiente sin mezclar"

Por su parte, el conductor del camión ha difundido la siguiente respuesta esta mañana a través de la plataforma digital independiente, sin ánimo de lucro, Millorant Inca: "Soy el conductor del camión. Simplemente decir que este contenedor era para envases ligeros y como la gente tiró de todo dentro del contenedor tuvimos que recoger todo como basura normal. Todo lo que había quedado en el suelo, lo metimos en el contenedor y volvimos a volcarlo en el camión. En la planta de envases sólo nos dejan entrar si los envases estan limpios. No hay más; bueno sí, que cada residuo lo llevamos a su planta correspondiente sin mezclar y quien quiera venir a las seis de la mañana a verlo con nosotros está invitado".

Verdejo agrega que "todo esto ha sido provocado por el inicio de la recogida puerta a puerta en el barrio de Crist Rei, el primer paso para la implantación de diferentes sistemas de recogida selectiva en cada barrio. El sistema está dando unos resultados positivos, con un buen número de toneladas de residuos reciclados que dejaremos de incinerar; números que aún no quiero hacer públicos pues llevamos sólo dos semanas. Quiero esperar un tiempo prudencial para darlos, pero puedo adelantar que sólo con lo recogido estas dos semanas vale la pena el esfuerzo".

Las opiniones de los vecinos están divididas, aunque tras las explicaciones municipales muchos vecinos sostienen que el problema no radica en la recogida sino en el supuesto incivismo de muchos ciudadanos que no hacen el reciclaje correctamente.

Verdejo insiste que "se está informando a los vecinos por parte de monitores, incluso la propia Policía Local. Hay un calendario diario de los residuos que se pueden sacar y unos horarios, y si se hace correctamente ni se ensucia ni se contamina". Lo que ha ocurrido en Crist Rei es que muchos vecinos han sacado bolsas de basura y las han vertido en papeleras o esquinas, cuando se han retirado los contenedores tras la implantación del sistema puerta a puerta.

El PP denuncia que "se está produciendo acumulación de basuras en distintos puntos como consecuencia" y asegura que "significa que el sistema no funciona bien". Verdejo acepta las críticas y afirma que es cierto que se vierte inadecuadamente en ciertos puntos pero "se está haciendo un esfuerzo para limpiar a diario y seguir informando de la necesidad de reciclar pues ahora sólo estamos a un 8 por ciento y en dos años tenemos que estar, por ley, al 50 por ciento".