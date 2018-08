El ayuntamiento de Son Servera se desmarca del proyecto y la protesta por la ampliación del puerto de Costa de los Pinos

La convocatoria de unaen contra de lade lasolicitada por la asociación de usuarios, ha hecho que el ayuntamiento dehaya reaccionado desvinculándose, tanto del proyecto como de la organización de la concentración.

El consistorio asegura que después de una conversación telefónica mantenida entre el primer edil serverí, Antoni Servera (Independents) y el delegado de Demarcación de Costas en Balears, Carlos Simarro, éste le ha señalado que el proyecto todavía está en estado embrionario y falta mucha documentación por presentar, como la que hace referencia al impacto ambiental o el peligro de dañar la posidonia.

El Ayuntamiento afirma que ha podido corroborar que este proyecto, "que fue entregado por una asociación de propietarios, concesionarios del embarque hace más de un año a Demarcación de Costas, no tiene ninguna garantía de realizarse". "El proyecto de ampliación del embarque no es un proyecto municipal, de hecho, el ayuntamiento de Son Servera no conoce todos los detalles".

Según el Ayuntamiento, Costas no dará luz verde al proyecto antes de consultarlo con la propia corporación municipal, por lo que se supone que estarán al corriente de la evolución del proyecto. Para la semana que viene está prevista la reunión en persona entre el alcalde y Simarro para tratar de nuevo el tema, que ha suscitado gran revuelo en el municipio. Según la Sala, el proyecto pretende ampliar el amarradero en una zona de cuatro por cinco metros y dragar 200 metros cuadrados de fondo marino. Mientras tanto la concentración vecinal no se ha anulado y sigue prevista para mañana, domingo, a las doce del mediodía.

El acto consistirá en la concentración pacífica de los asistentes (que se espera que sea notable), que irán nadando juntos hasta el puerto, situado a escasos metros. El principal temor de los vecinos radica en el recuerdo de la última remodelación de puerto de la Costa de los Pinos, hace algo más de dos décadas, que afectó a otras pequeñas calas cercanas. Según los usuarios del pequeño puerto serverí, presidido por Joan Nicolau, esta ampliación no aumentaría el número de amarres sino una disposición más amplia.