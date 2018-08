Garrido afirma que no admitirá "la más mínima insinuación" de corrupción en el desdoblamiento

"No voy a admitir la más mínima insinuación de corrupción ni hacia mí ni hacia el Consell . Voy ha estar vigilante, porque si lo hacen me tendrán en frente". Así sintetiza la consellera insular de Territorio e Infraestructuras,(PSOE), su respuesta al comunicado ecologista lanzado ayer por distintos grupos y asociaciones de toda la isla en contra del proyecto de autopista entre Campos y Llucmajor , y pidiendo su paralización amparándose en la implicación de una de las empresas adjudicatarias, la catalana Copisa, en la trama de comisiones dentro del caso contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

"Estoy harta de que ataquen con medias verdades en algunos casos y falsedades en otros", añade Garrido en alusión a las acusaciones firmadas por distintos grupos como el GOB o Terraferida durante los últimos meses. "Si hablamos de Copisa, la empresa no ha sido condenada en ningún momento y además ha sido el Tribunal Central de Recursos Administrativos quien ha dicho que debía ser, junto a Afex, la adjudicataria de las obras. Si el Consell paralizara el proyecto por eso incurriría en un delito de prevaricación", apunta la consellera, que ratifica que "el desdoblamiento entre Campos y Llucmajor sigue adelante como estaba previsto".

GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Vianants en Lluita, Via verda Alaró, Salvem Portocolom y la Plataforma Antiautopistes pidieron ayer al Consell de Mallorca la paralización de los trabajos, al considerar inadmisible que una empresa "salpicada por escándalos de corrupción relacionados con sobornos a cambio de adjudicaciones públicas millonarias" pueda acometer los trabajos. Al tiempo que remarcan la falta de compromiso con el medio ambiente por parte del Pacto de izquierdas Més-PSOE- Podemos, al dar su visto bueno a la autopista.

"Copisa está inmersa además, en toda una trama de donaciones de dinero a fundaciones satélite de Convergència a cambio de contratos millonarios, al Consorci d'Educació de Barcelona, al Port de Barcelona y a multitud de contrataciones públicas", enfatizan los ecologistas, que añaden que se trata de un proyecto "desmesurado, depredador de territorio y carísimo". Además recuerdan que en su programa electoral Més decía en un su punto número 74: "Suprimir las autopistas camufladas de desdoblamiento", refiriéndose expresamente al proyecto.

Garrido replica que "hay mil maneras de defender su postura. Maneras lícitas que no vayan por el camino de las mentiras y las insinuaciones gratuitas que después no pueden demostrar"; "Que no se pasen un pelo".

La consellera insular alude también a la revista recientemente publicada por la Plataforma Antiautopistes: "Es falso que vaya a costar 33 millones, ni que la mediana tenga diez metros sino tres". "Nos comprometimos a consumir el mínimo territorio posible y así lo haremos, ya que en contra de lo que decía el proyecto del PP, ahora aprovechamos el 100% del antiguo trazado, bien sea como tronco principal o como vias de servicio".



Copisa se defiende



Por otro lado, el Grupo Copisa defendió ayer que la nueva dirección de la empresa poco tiene que ver con la de 2012 y 2013, fechas en que supuestamente tuvo relación con el caso investigado. En cualquier caso aclaran que no ha sido imputada y que el "la primera constructora española certificada por AENOR con los estándares antisoborno y de compliance penal". La compañía dice que está dotada de las más altas regulaciones en materia de transparencia y ética empresarial, "para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas de soborno", explica la constructora catalana.