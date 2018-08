Xavier Ferriol y Maribel Servera: "La tradición del ´glosat´ en Mallorca goza de un resurgir y buena salud"

Xavier ha heredado la habilidad de glosar de su abuelo Tomeu 'de l'Havana' y Maribel es una maestra de escuela muy interesada en el tema que actualmente preside la asociación de glosadores de Mallorca

(Palma, 1975), es un glosador que desciende de Maria de la Salut . Su abuelo,, era muy conocido en el pueblo y un buen aficionado a las glosas. Xavier reside en Llubí y trabaja en Palma. El próximo viernes, día 24, será su tercera participación en la Fira del Glosat que se celebra anualmente en Maria desde hace 5 años; esta será la VI edición. "De pequeño ya me interesaba el tema de las glosas, pero tan solo hace 4 años que me lo he tomado en serio", explica el rapsoda.

Maribel Servera (Manacor, 1981), es una glosadora que actúa de manera habitual en numerosos pueblos de la Isla desde hace 8 años. Ha actuado en las 5 ediciones que se han celebrado de esta Fira. Es maestra de escuela y colaboradora literaria de una revista. Ahora es la presidenta de la Associació Cultural Glosadors de Mallorca. "No recuerda que haya ningún antecesor en mi familia que se dedicara al mundo de la glosa", asegura la artista.

P ¿Un glosador, nace o se hace?

R Se suele decir que para llegar a ser un buen glosador se ha de nacer siéndolo. Nuestra humilde opinión es que cualquier persona, con mucho esfuerzo, como casi todo en la vida por supuesto, puede ser glosador.

P ¿Qué se necesita para hacer una glosa?

R En primer lugar, una buena idea. Después ya influye la técnica, hay que estructurarla en versos y buscar las rimas.

P ¿Cuál es el nivel de la glosa en Mallorca?

R Hace quince ó veinte años que tan solo había tres o cuatro glosadores que montaban combates en un escenario muy de vez en cuando. Ahora somos una treintena que nos hemos integrado en una asociación y hay espectáculos cada semana en casi toda Mallorca. Parecía que los glosadores iban a desaparecer y ahora gozan de muy buena salud. Cuba y el País Vasco son los referentes a nivel mundial; si queremos compararnos con ellos, nos queda mucho camino por recorrer en cuestión de cantidad de artistas y público, pero en cuanto a calidad no estamos lejos. (Responden sonriendo).

P ¿Qué dirían a un joven que quiere ser glosador?

R Que tenga ilusión y no tema al fracaso. Se aprende actuando y hay que ser atrevido. Les podemos decir que apliquen las tres "P": práctica, práctica y paciencia.

P ¿Su opinión sobre esta Fira de Maria de la Salut?

R Actualmente es el espectáculo del mundo de la glosa más importante que se celebra en Mallorca. No hay ningún otro evento de estas características en que el número de oradores sea tan elevado. Este año se acerca a la veintena, además de músicos y rapsodas.

P ¿Cuando uno queda en blanco, qué se puede hacer?

R Antoni Socias, un veterano glosador, decía: "Cuando no sepas qué decir, no pares". Hay que seguir recitando, aunque sean palabras que nada tengan que ver con la idea preconcebida, para salir del paso. Si la inspiración no llega tu compañero te ayudará.

P ¿Cuál es el tipo de 'glosat' que más les gusta?

R El 'glosat' por excelencia creemos que es el combate de 'picat', que es realmente donde se produce la controversia. En este tipo de glosado puedes insertar la crítica social que es, sin duda, uno de los principales objetivos de este distinguido arte que es el glosar. Sin crítica no hay reflexión. Todos los registros del glosado, poético, 'picat', político, temático?..se complementan y enriquecen la glosa.