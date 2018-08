Rehabilitarán el Molí d´en Gaspar y expropiarán una vivienda particular

El ayuntamiento de Llucmajor , dirigido por el PSOE, Més y El Pi, aprobó en el pleno de ayer una modificación de crédito por valor de 1,3 millones de euros, en base al remanente de tesorería (superávit), a fin de llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. De entre las 17 iniciativas que han obtenido luz verde gracias a los votos de los gobernantes de centroizquierda, sobresalen la necesaria rehabilitación del Molí d'en Gaspar y la expropiación de un inmueble situado en la calle Gràcia, 58, de la ciudad de Llucmajor.

En concreto, respecto al molino, cabe comentar que muchos ciudadanos vienen lamentando desde hace años su mala imagen y su falta de dinamización y mayor aprovechamiento sociocultural. No en vano, se trata de patrimonio público. Se halla justo a la entrada de Llucmajor desde la carretera de Campos. La rehabilitación prevista por el Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 20.509 euros.

En cuanto a la expropiación de la casa particular, el consistorio explica que el planeamiento urbanístico municipal prevé en esta área una calle (continuación de la ronda Toni Ramis). En este caso, el presupuesto asciende a 104.789 euros.

PSOE, Més y El Pi destacan que en un tiempo récord esta legislatura 2015-2019 se está consiguiendo cancelar la gravísima deuda del ayuntamiento de Llucmajor, que en años con gobierno del PP llegó a rebasar nada más y nada menos que los 55 millones de euros.

Sobre las iniciativas ahora impulsadas, inversiones financieramente sostenibles, el Pacto resalta que "tienen en cuenta las demandas ciudadanas" y que se trata de proyectos "adecuados". El PP optó por la abstención, admitiendo en voz alta que respalda algunas iniciativas pero otras no, y que le hubiera gustado que el tripartito contara con su opinión y participación. "No obstante, una vez más, no han contado con nosotros", lamentó el PP. Mientras que ASI votó en contra sin revelar los motivos.

Un listado de lo más variado



Además de acondicionar el molino y expropiar la vivienda, el resto de proyectos se centran en la mejora de parques infantiles, alumbrado público y aceras del municipio; reparación de aires acondiconados de oficinas y equipamientos públicos; acera en la ronda Migjorn de Llucmajor; ampliación del archivo de Urbanismo; mejoras en el camino de sa Torre; reforma de la pista polideportiva y pista de atletismo de s'Arenal; mejoras en la escoleta de Llucmajor; colocación de bandas reductoras de velocidad; mejoras de la señalización de tráfico; sonómetro para la Policía Local; nuevas máquinas de corte y grúa.