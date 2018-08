Los ecologistas sienten "vergüenza" del Pacto tras adjudicar la autopista

El anuncio este martes del Consell de Mallorca alegrándose de haber ganado el recurso en la adjudicación de las obras de la autopista entre Campos y Llucmajor , ha indignado al ecologismo mallorquín, que ya se ha posicionado en contra del proyecto, sino de los partidos que conforman el Pacto de izquierdas en el Govern y el Consell, de los que dicen sentir "vergüenza".

Así, el GOB ya ha manifestado que la luz verde a la autopista "nos ayuda a recordar qué y quién hay detrás", en alusión a PSOE, Més y Podemos. "Es una obra faraónica con unos costes territoriales, ambientales y económicos enormes". Para su presidente, Amadeu Corbera, esta es una muestra más del descontrol político y ambiental que está sufriendo Mallorca, que "es una fiesta a la que los mallorquines no estamos invitados", alega, dejando además un recado a Podemos: "Que son los que han votado ya a favor tanto de la autopista como del segundo cinturón (de Palma)".

Para Corbera el de Campos-Llucmajor "es un proyecto de la Mallorca desarrollista y corrupta", en referencia también a la supuesta involucración de Copisa, una de las empresas que formarán la Unión Temporal de Empresas (UTE) que trabajará en la ejecución de la obra, en el denominado Caso 3% catalán y los negocios del expresidente Jordi Pujol.

"El Pacto no puede blanquear operaciones y empresas oscuras a costa de seguir destruyendo nuestra isla", prosigue Corbera en las redes sociales: "Que no nos vengan con discursos de sostenibilidad, ecosoberanismo o cambio climático. El Pacto vulnera nuestros derechos ecológicos tanto como el PP". "No permitiremos que destruyen Mallorca", advierte y se pregunta, "¿Mallorquines, estáis listos para defender la tierra?".

Por su parte Terraferida también recela de las decisiones del Govern, criticando que se trata de una obra "sobredimensionada, carísima y que destroza el territorio para siempre. Es un proyecto depredador y obsoleto. Sentimos vergüenza y rabia de ellos y pena por el territorio", e ironizan: "En 2019 pedid el voto a las constructoras". Al mismo tiempo que también se acuerdan de Copisa, involucrada en el caso Pujol.

Esta semana pasada la Plataforma Antiautopistes de Mallorca se mostraba muy decepcionada por el comportamiento del Consell de Mallorca y de la responsable de Territorio e Infraestructuras insular, Mercedes Garrido, durante la presentación de la publicación y el ciclo de conferencias que llevarán a cabo para "avergonzar a los responsables", aportando cifras y opiniones. La próxima está prevista mañana en el Ateneu Lo Tort de Manacor a las 19.30 horas.