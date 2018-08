Los coches ya invaden fincas y caminos de propiedad privada para llegar a ses Covetes

Cabe recordar que la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear anunció la próxima habilitación de un aparcamiento con 500 plazas de estacionamiento justo al inicio del camino de ses Covetes, en un terreno junto a los carteles publicitarios de s´Embat y varios restaurantes, entre otros. No obstante, la tramitación se ha encallado y esta temporada alta no es una realidad.



Por todo ello, crece el malestar general y las críticas por la "improvisación" y "falta" de un mayor consenso entre las administraciones competentes. En este sentido, de cada vez más se reivindica que el ayuntamiento de Campos, Consell de Mallorca y Govern balear se reúnan con carácter de urgencia.



Hay vecinos que advierten de la tragedia reciente vivida en Grecia y también remarcan la importancia de intensificar el control y la vigilancia en todo el ámbito del parque natural, los 365 días del año y no solo dos meses al año. Hay personas que avisan de los serios riesgos de accidentes (algunos bañistas caminan alrededor de tres kilómetros para llegar a la playa) y las saturaciones puntuales en ses Covetes y las consecuentes dificultades para el acceso de ambulancias, policía, bomberos y bus lanzadera. A su vez, siguen inquietando la gran cantidad de basura esparcida, la venta ambulante y los masajes ilegales; la falta de respeto al frágil sistema dunar; la retirada a lo bruto de alga, etc.

Como ya informó Diario de Mallorca el pasado lunes, el colapso también ya es frecuente en la famosa playa de es Trenc. El caro y polémico aparcamiento privado de ses Arenes y el del restaurante son los únicos parkings existentes. Al ocuparse todas las plazas se restringe la circulación colocando una barrera con señal de prohibida la entrada en la carretera de Campos-Colònia de Sant Jordi, a escasa distancia de la salinera.

Els turistes s'han "inventat" el parking que la @CMAAPIB no ha fet al parc natural des Trenc. El col.lapse de #SesCovetes és evident cada dia a partir de les 10AM. On és la gestió d'aquest desgavell per part del @goib ? pic.twitter.com/Hqb0uiy6aH