Anuncian trenes especiales para el Much del próximo año

como por ejemplo elentre otros. Esta decisión se ha tomado después de laque escogieron el tren para desplazarse a Sineu, y que superó las propias previsiones de SFM.

En horario de tarde se añadieron ya dos vagones suplementarios para poder asumir la afluencia de viajeros, hacia y desde Sineu. Aún así, no fue suficiente y desde SFM se lamentan "de las incomodidades que esto provocó a los usuarios, igual que el retraso en la llegada del autobús que tenía que cubrir el último viaje hasta Inca o hasta Manacor".

El hecho que fiesta del Much tenga lugar en día laborable y no en fin de semana no ha permitido que los usuarios se hayan podido beneficiar de los horarios nocturnos que se han puesto en marcha este verano. Para el año que viene, se consensuarán con el Ayuntamiento horarios y frecuencias para facilitar el acceso en el pueblo para disfrutar de la fiesta del Much, sostiene SFM.