Animalistas tildan de "fraude" que se mate a un toro al margen del ´correbou´ de Fornalutx

ante el próximo sacrificio de un toro durante las fiestas de Fornalutx en un acto que se incorpora por primera vez este año. La entidad Mallorca Sense Sang ha calificado deel hecho de que este año un millonario de Sóller ceda a Fornalutx un toro que será sacrificado para el posterior reparto de su carne entre la población.

El portavoz de esta entidad, Sebastià Amengual, ha afirmado que con la incorporación de este sacrificio "se están riendo de los activistas que estamos en defensa de los animales". Amengual, que se mostró completamente contrario a matar un buey para repartir su carne, recordó que la última edición del 'correbou' "incumplió toda la regulación que contempla la ley".



Diversas denuncias

Explicó que fue "peligroso, no hubo control de seguridad hacia el animal y contó con la presencia de muchos niños sin ningún tipo de control", algo que sirvió para que entidades animalistas como Mallorca Sense Sang presentaran diversas denuncias que todavía están pendientes de resolución.

"No entendemos cómo el ayuntamiento quiere seguir arriesgándose a que se produzca algún tipo de accidente", subrayó el activista, quien confía en que se expidan sanciones por los presuntos incumplimientos de la ley de bienestar animal que fueron denunciados.

En este sentido, Amengual reivindicó que las entidades como la que representa "queremos que se cumpla lo que se nos prometió, que no es otra cosa que la abolición del 'correbou' de Fornalutx". Por eso lamenta que "el Parlament diera un paso atrás que no perdonamos con la ley de toros a la balear, porque el 'correbou' ha sido ilegal durante muchos años porque no se ha podido demostrar que se celebrara durante cien años de forma consecutiva".



"Ha sido un fraude"

Para el portavoz de la entidad que defiende la protección de los animales, la regulación del 'correbou' de Fornalutx "ha sido un fraude" que "cada año va a peor" porque "se incumple todo lo que prevé la ley", por lo que no ocultó su indignación ante la próxima edición en la que se incluye el sacrificio de otro buey que da un particular. "Un incumplimiento más de la ley", sentenció.