Controversia por la adhesión del ayuntamiento de Montuïri a centralizar sus compras a través de la FELIB

La adhesión a la Central de Contractació de la FELIP (Federació Entitats Locals de les Illes Balears) fue objeto de gran controversia durante el último pleno municipal ordinario correspondiente a este mes de agosto. Su aprobación contó únicamente con los cinco votos favorables del equipo de gobierno (todos de Més) y el del regidor del PSOE, Guillem Mas. Se manifestaron contrarios los cinco miembros del Partido Popular.

Jaume Bauçà, portavoz del partido conservador, razonó su negativa respaldado en el hecho de que "un Ayuntamiento pequeño, más bien pobre, está haciendo un flaco favor a los empresarios y comercios de Montuïri al estar a favor de la adhesión a la central de compras de la FELIB. Es una acción de imagen más que efectiva". alegó.

El alcalde Joan Verger explicó que el Ayuntamiento siempre daría "prioridad a las empresas locales, que es lo que viene haciendo; no obstante, en caso de compras de gran magnitud y que no fueran ofertadas por los comercios y tiendas de la villa, sí que podían o no dirigirse a la FELIB, decisión que era optativa".

También comentó a este periódico que le parecía "surrealista la postura de PP ante esta propuesta, ya que siempre se ha caracterizado por ser un partido que ha ido en favor de las grandes superficies y grandes empresas. Están haciendo demagogia. Parece que ya se preparan para la campaña electoral".