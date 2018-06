Un catering en vivo y en directo

'No soup for you'. El Food Truck ofrece un escaparate a los artistas locales para promover el mundo de la comedia

Empezaban los primeros zarpazos significativos de la crisis. Paco Sánchez y su pareja Carolina Duran, que vivían en Cataluña, alzaron el vuelo hasta América para buscar nuevos atractivos en el mundo de la cocina. "Recorrimos de México hasta Colombia, pasando por Guatemala, Honduras, Costa Rica?.. y descubrimos la sugestiva comida en la calle. Nos dimos cuenta de que comer en la calle era mucho más económico y la experiencia resultaba más real e interesante que hacerlo en un restaurante, que, además, casi todos eran exclusivos para turistas", explica Paco.

"Al volver a nuestro país, en plena crisis, nos resultó imposible volver a nuestros trabajos anteriores o encontrar otros nuevos. Fue cuando pensamos que la situación era propicia para montar un pequeño negocio de Food Truck y autoemplearnos. Así nació el No Soup For You (No hay sopa para ti)", sigue comentando Paco.

Lo que diferencia el tipo de catering que ofrece esta joven pareja es que da un servicio completo en las comidas que se solicitan. Además de trasladarse con su camión al lugar donde quiere el cliente, monta el servicio con su mobiliario: carpas, sillas, mesas; coloca los platos y la cubertería. Él mismo se encarga de servir, al momento, los distintos platos que va elaborando en su furgoneta delante de los comensales. Al terminar él la comida deja el espacio totalmente libre y limpio. "Un restaurante móvil" donde te lo dan todo hecho.



Llegada a Mallorca

Después de unos dos años dando servicios en distintos eventos gastronómicos en Cataluña les propusieron venir a Mallorca. Hace unos tres años que están en la isla y el negocio ha ido evolucionando positivamente. Hace año y medio que residen en Maria de la Salut, desde donde siguen ofreciendo este catering gourmet de pequeño formato, para un máximo de 40 personas.

El proyecto 'No hay sopa para ti' nace con la voluntad de acercar dos grandes pasiones: la comedia y la comida. Apuesta por la recuperación de sabores tradicionales. Por este motivo, elige como base para su carta panes artesanos y ecológicos, elaborados con masa madre propia del horno. "El pan estrella de nuestra carta es el ' longuet, un pan de superficie consistente y miga blanda, un pan con elaboración totalmente manual. Nuestras tostadas también son de pan seleccionado por su calidad, sabor y consistencia, aportando el sabor tradicional que tenía el pan de nuestros abuelos", asegura Carol.

El NsfY cuenta con una cocina dotada de todos los elementos imprescindibles para proporcionar al cliente un servicio óptimo y de calidad, cumpliendo con toda la normativa y la legislación vigente.

"Nuestro Food Truck , su estética exterior y su diseño rinden homenaje a grandes personajes del stand-up norteamericano y español, así como a la comedia en general", explican. Llamativo y original, cuenta con una iluminación versátil y regulable que permite crear un ambiente justo a la medida. "Nos proponemos, además, dar a conocer y promover el mundo de la comedia, ofreciendo un escaparate a artistas locales y emergentes con buen sentido del humor", acaban diciendo.