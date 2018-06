El PP de Sagreras apoya parte de la moción de Més sobre el discutido fallo de ´La Manada´

Como en la práctica totalidad de municipios de Mallorca, el caso de La Manada también fue elevado al debate del pleno del ayuntamiento de Campos . Cabe recordar que, recientemente, el alcalde, Sebastià Sagreras (PP), hizo un polémico tuit afirmando lo siguiente: "No entr a valorar el que ha dit la justícia i sense voler polemitzar, te deman (en alusión a un tuit anterior de Lluís Apesteguia) si me pots ajudar a trobar on va dir 'no' aquesta al·lota. He recercat i no trob. Gràcies!". Por ello, Esquerra Unida pidió de hecho la dimisión inmediata de Sagreras.

En el pleno campaner celebrado el pasado jueves, Més presentó la moción titulada Desacord amb la decisió de la sentència del cas La Manada. Finalmente se aprobó por unanimidad, es decir, grupos de la oposición Més, PSOE y El Pi y el equipo de gobierno conservador liderado por Sagreras. Eso sí, a petición del PP se retiraron dos de los cinco puntos de la moción. Més accedió a ello.

Dichos puntos retirados pretendían que el Ayuntamiento expresase su profundo desacuerdo con la decisión de la sentencia y, por otro lado, que el consistorio también mostrase comprensión "con la decepción ciudadana como consecuencia de esta decisión judicial y se uniera al clamor popular ante esta sentencia que no compartimos".

En definitiva, la moción de Més se vio significativamente rebajada. Apenas prosperaron los puntos uno, cuatro y cinco, referentes a apoyar a la víctima y a sus seres queridos; reivindicar el derecho de las mujeres a su plena libertad, no tolerando agresiones sexistas ni de otro tipo hacia las mujeres, y reafirmar el compromiso a favor de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres.