El PSOE lamenta que la Fira Agrícola de Santa Eugènia no sea de interés autonómico

El portavoz del PSOE de Santa Eugènia , Pep Lluís Urraca, lamentó ayer la negativa del equipo de gobierno (PP) de declarar de interés autonómico la Fira Agrícola y Ramadera del municipio.

A través de una moción presentada en el pleno del consistorio, los socialistas han pedido esta declaración, en palabras de Urraca, "para conseguir que toda la ciudadanía vincule nuestro municipio a la protección y conservación de las diferentes razas autóctonas", y para que la "Conselleria competente aporte una mayor dotación económica para el replanteo de la Fira".

El socialista apuntó que esta declaración "serviría para dar un nuevo impulso al pueblo y repercusión incluso a nivel nacional", ya que, según argumentó, se trata de una feria que cuenta de cada año con "más criadores y con mejor valoración por parte de participantes y visitantes".

Urraca criticó que "al alcalde no le gusta que hagamos propuestas en positivo y que salgan adelante iniciativas que no vendan del equipo de gobierno". El socialista acusó al alcalde de Santa Eugènia de "no tener ganas de trabajar para que una feria como la nuestra tenga mayor repercusión, incidencia e impacto económico".