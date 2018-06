Junts per Alaró pide paralizar las obras en la calle Solleric

Junts per Alaró reclamó, durante la sesión plenaria celebrada el pasado jueves, que se paralicen las obras previstas en la calle Solleric hasta que se tenga un informe técnico complementario sobre este tema.

El portavoz de Junts per Alaró, Lorenzo Perelló, exigió además al equipo de gobierno que solicitara un informe complementario en relación a estas obras al Servicio de Atención Técnica de los Municipios de Consejo de Mallorca, ya que este departamento cuenta con técnicos al servicio de los municipios. Perelló, afirmó que "es necesario que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra en tema y que se resuelvan las dudas que se han suscitado en torno al proyecto" y añadió: "dudas que comparte el secretario del Ayuntamiento". El portavoz de Junts per Alaró reprochó al consistorio que hace un año denunciaron el proyecto y el Ayuntamiento "no ha hecho nada para revisarlo".

Las obras de la calle del Pontarró has suscitado numerosas quejas vecinales porque temen que se inunde la calle, tal y como ocurrió en el año 2008. Una quincena de vecinos de esta calle presentaron el mes de enero alegaciones al Pliego de Condiciones de contratación de la obra y, según apunta la formación, aún no han recibido ninguna respuesta.