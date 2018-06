La lanzadera hacia Formentor será una realidad este verano

La lanzadera hacia Formentor será una realidad este mismo verano. Así lo avanzó ayer el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons , durante la inauguración de la nueva estación de autobuses en Port de Pollença , a la que también asistió la vicepresidenta del Govern , Bel Busquets; la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera , y el alcalde de Pollença , Miquel Àngel March.

Según explicó el conseller de Territorio, esta estación servirá como punto de intermodalidad. De esta forma, vecinos y turistas podrán dejar sus vehículos en esta zona y coger el transporte público hacia Formentor y distintos puntos de la Serra de Tramuntana.

Cabe recordar que hace unos días este periódico publicaba la intención del consistorio pollencí de prohibir el acceso en coche al faro del Cap de Formentor a modo de "prueba piloto" durante los meses estivales. Precisamente hoy hay prevista una reunión entre el ayuntamiento de Pollença, el Consorcio de Transportes y el Consell de Mallorca para tomar una decisión al respecto.

Pons enmarcó la puesta en marcha de esta nueva estación como "una mejora que se adelanta" y que es paralela al gran cambio que supondrán las nuevas concesiones de transporte por carretera a partir del próximo enero de 2019. Por su parte, Busquets apuntó que el objetivo de esta nueva infraestructura es fomentar el uso del transporte público y, al mismo tiempo, mejorar la sostenibilidad ambiental y para tener espacios naturales bien conservados y sin la presión de los coches.

Nueva parada

La nueva parada, ubicada en la calle de la Tramontana, es cabecera de las actuales líneas Pollença-Inca-Palma y Alcúdia-Can Picafort- zona de Llevant. Además, la nueva parada es punto de enlace de las bahías de Alcúdia y Pollença con la Serra de Tramontana (L354, Can Picafort-Port de Sóller; L355, Can Picafort-sa Calobra) y será el punto de enlace con Formentor (L353, Can Picafort-Formentor).

Este conjunto de líneas sustituyen la parada de la calle de Roger de Flor. Según el Govern, la nueva ubicación permite reducir tiempos de trayecto y minimizar las afecciones a la zona urbana.