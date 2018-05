Junts per Alaró dice que las alegaciones de Pontarró no se han contestado

El portavoz del grupo Juns Per Alaró , Llorenç Perelló, acusó ayer al alcalde Guillem Balboa (Més) de "mentir" cuando aseguró que el Ayuntamiento ha contestado las primeras alegaciones remitidas por los vecinos de la calle del Pontarró, donde se desarrollan unas obras de evacuación de aguas pluviales que han sido denunciadas ante la Oficina Anticorrupción, tal y como publicaba ayer este diario.

Perelló explica que el acuerdo de la junta de gobierno del 17 de abril "dice claramente que las alegaciones no están contestadas". El portavoz de Junts asegura que simplemente se cursó una audiencia previa con los vecinos el día 26 de abril. "Esto no es resolver alegaciones, sino pedir opinión sobre una propuesta de resolución, que no ha llegado", precisa Llorenç Perelló.