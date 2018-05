Desestimada la recusación de Rouarch por la oposición a la que optaba su hija

ayuntamiento de Andratx ha rechazado esta tarde la recusación de la alcaldesa Katia Rouarch (El Pi) por haber firmado las bases y el tribunal de la oposición

El pleno delpor haber firmado las bases y el tribunal de la oposición para una plaza de administrativo en la que estaba inscrita su hija , si bien ésta no se presentó a la primera prueba del examen.

Rouarch evitó la recusación, que había reclamado una trabajadora del Ayuntamiento que optaba a esa convocatoria pública. Lo hizo gracias a los votos de su partido y de su socio de gobierno, el PP. Més y PSOE se abstuvieron. Tanto Rouarch como otros tres concejales y el secretario de la corporación se ausentaron de la votación por su relación directa o indirecta con este proceso de selección de personal.



Desde el Partido Popular, Jaume Porsell, que fue alcalde de Andratx durante los dos primeros años de legislatura, aseguró que no había motivos para la recusación, recordando que la hija de Rouarch no se presentó a las pruebas. Porsell esgrimió también la existencia de un informe jurídico del departamento de Cooperación Local del Consell, que no vio indicios de irregularidad.



El portavoz de Més per Andratx, Joan Manera, que también es alto cargo de Cooperación Local además de tener vínculos familiares con Rouarch, negó que haya tenido influencia en el informe antes mencionado. Manera incidió también en que, como la hija no se presentó, "todo lo demás cae por su propio peso".



Desde el grupo político al que pertenece Rouarch, El Pi, el regidor Xisco Castell enfatizó que todo el proceso "se ajustó a las pautas legales".



A la vista de la confluencia de lazos familiares en todo este asunto político-administrativo, el socialista Abilio García comenzó su intervención ironizando: "Nosotros no tenemos en el procedimiento ningún familiar. Ni primos cercanos ni lejanos...".



García aseguró que no tenían motivos para votar a favor de la recusación dadas las conclusiones del informe jurídico.

En todo caso, sí que subrayó que el procedimiento de convocatoria de esta oferta de empleo público "se podría haber hecho de otra manera".



El decreto inicial lo firmó la alcaldesa a finales de 2017, al igual que hizo con la relación de aspirantes admitidos provisionalmente. Entre estas personas, estaba la hija de Rouarch. En el origen de todo este asunto se encuentra la convocatoria de pruebas para cubrir una plaza de funcionario por turno libre y promoción interna de administrativos. La empleada municipal que reclamó la recusación de Rouarch consideraba que, a partir de este momento, la alcaldesa tenía la "obligación legal" de abstenerse en los siguientes pasos administrativos, delegando esa competencia en cualquier otro concejal del equipo de gobierno. Sin embargo, no sucedió así.



A continuación, se podía leer en el escrito de recusación, l a máxima autoridad municipal continuó firmando y aprobando decretos, relativos a la composición del Tribunal e, incluso, referentes a la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la fecha de examen. En esa lista definitiva, figuraba también la hija de Rouarch.