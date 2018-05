Junts per Alaró reclama que se paralicen las obras

El frente político contra el proyecto lo encarna Junts per Alaró , que ayer reclamó que se paralicen las obras de la calle del Pontarró, recordando que es una vía incluida dentro de "dominio público de carreteras y que precisa de autorización previa" del departamento insular. A este respecto, el alcalde de Alaró, Guillem Balboa, ironizó con la siguiente respuesta: "No se pueden parar unas obras que no han empezado". Balboa explicó a continuación que la actividad de operarios que hubo anteayer en la calle se debió a la realización de unas catas a cargo de la empresa concesionaria, como parte de los trabajos preliminares del proyecto. El alcalde agregó que se está tramitando el permiso de Carreteras; autorización que calificó de mero "formalismo". Mientras, el portavoz de Junts per Alaró, Llorenç Perelló, sostuvo: "No es normal que el Consistorio infrinja la normativa de carreteras. El Ayuntamiento hace y deshace lo que quiere".