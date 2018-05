El alcalde de Santa Margalida acusa a Armengol de despreciar y abandonar al municipio

El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo (El Pi), remitió ayer una carta a la presidenta del Govern Francina Armengol , pidiéndole reunirse, de una vez por todas, para tratar tres asuntos de especial interés para el municipio: la gestión de la finca publica de Son Real, el deficiente funcionamiento de la depuradora mancomunada de las playas de Muro Can Picafort y la construcción de un centro de Educación Primaria en Can Picafort . Según explicó Monjo, hace más de un año que el consistorio solicita una reunión con la presidenta sin éxito, lo que calificó de "intolerable".

"Santa Margarita no puede seguir aguantando este desprecio, que creemos esconde la incompetencia de su gobierno que, por el momento, se demuestra incapaz de solucionar los verdaderos problemas de este pueblo", comenzó a decir el alcalde.

Y es que, en el tema de la depuradora, Monjo aseguró que el Govern "defiende un proyecto totalmente contrario a los intereses turísticos y medioambientales del municipio, además de dejar de cumplir con sus obligaciones y ejercitar sus competencias".



Pasillos como comedor

El alcalde de la localidad lamentó que no haya una "verdadera voluntad" para acabar con la problemática existente en el único colegio de Can Picafort. Según apuntó Monjo, la situación es insostenible. En palabras del alcalde, los pasillos del colegio se utilizan como comedor para los pequeños, y solo hay cuatro barracones que se utilizan como aulas las dependencias del bedel y otras dependencias exclusivamente docentes como el laboratorio. La solución que propone el Ayuntamiento es clara: dotar al municipio de una partida presupuestaria suficiente para construir un nuevo colegio en Can Picafort.

Otro de los temas que preocupa al consistorio es la finca de Son Real. Monjo califica de "desastrosa" y "irrespetuosa"la gestión que lleva a cabo el Govern con la finca pública y su patrimonio.

"Basta ver el estado de conservación del centro de interpretación, que es lamentable, y la falta de acabar con las obras de mantenimiento que se han hecho en las torres de enfilación" indica Monjo quien añade que lo más grave es la ubicación de un parking sobre el poblado talaiot.

Monjo acusa a la presidenta del Govern de "actuar a imagen y semejante de quien aparentemente es su antagonista (Rajoy) y pide "encarecidamente que atienda nuestra petición y nos convoque a una reunión para tratar los temas indicados".