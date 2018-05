Curtó sustituye al número 2 del PP de Andratx que dimitió avergonzado por Gürtel

sustituirá acomo después de que éste presentó su renuncia la semana pasada , avergonzado por la sentencia del caso Gürtel, que condenó al Partido Popular "a título lucrativo". En la actualidad, Curtó es ladel municipio de Ponent.

El nombramiento ha sido una propuesta de la presidenta del PP de Andratx, Estefanía Gonzalvo, que ratificó la junta local "por unanimidad" el pasado lunes, según informaron los populares a través de un comunicado en el que no se menciona el nombre de Ángel Hoyos.

La nota de prensa sí que refiere que, en su intervención ante los afiliados, Gonzalvo agradeció el trabajo realizado por su ya ex número dos, "deseándole mucha suerte". "Seguiremos trabajando desde la responsabilidad, honradez y honestidad", manifestó Gonzalvo.

El pasado jueves, Hoyos comunicó que se daba de baja del partido a través de un duro escrito publicado en las redes sociales. "Hoy no es un buen día para la política y tampoco es un buen día para el conjunto del país. Analizando con perspectiva la trayectoria del partido, me he dado cuenta de que no puedo seguir aquí y que es hora de decir basta, porque (el PP) no me representa", escribió Hoyos tras conocer la sentencia de Gürtel.

El ya ex secretario popular expresó su confianza en que, "más pronto que tarde", España tenga como presidente "a una figura digna de respeto, más allá del partido al que pertenezca y, sobre todo, que su partido esté libre de toda sospecha de corrupción".

Hoyos sostuvo que la democracia "debe nutrirse de ejemplaridad y de respeto por las instituciones y los ciudadanos que representan".