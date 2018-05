´Mujeres´ del espectáculo y la limpieza vial

'Felanitx amb valors' es la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento para intentar concienciar, a base de 'gags' en las redes sociales, sobre la importancia de mantener limpio el municipio

No hay excusas que valgan a la hora de mantener limpia una ciudad. Y si no que se lo pregunten al peculiar grupo de amigas contratadas por elpara protagonizar la última campaña, donde cada una va dejando caer distintos 'regalos' por los suelos, errores que rápidamente se convierten en regañinas y una moraleja instantánea de lo que es el civismo.

Todo ello distribuido semanalmente en las redes sociales, a través de vídeos-píldora donde se puede esbozar una sonrisa nada más ver a Bernat de can Llenya, intentándose comer un helado (su profesión es precisamente esa, fabricarlos) vestido de Massiel, y olvidando, por un momento, que no puede tirar su envoltorio al suelo. Sus amigas del grupo musical no tienen más remedio que agarrarla por una oreja e 'invitarla' a lanzarlo a la papelera.

En otro vídeo se ve como Rocío Jurado, embutida en un atractivo vestido rojo y con Como una ola sonando de fondo, pasea a su perrito por la avenida Ernest Mestre. En un momento dado el can defeca y ella mira hacia otro lado, sin saber que la están observando para recriminarle su acción.

En otro gag, Margalida Cortina, intenta dejar su viejo microondas al lado de un contenedor ordinario de basura. Una estrategia que tampoco le saldrá bien, ya que el resto del comando 'femenino' salen de la nada para explicarle que eso debe ir al punto verde para que sea tratado de manera correcta y eficiente. Estos son solo unos ejemplos gráficos de lo que los técnicos medioambientales del Ayuntamiento están cansados de ver y que parece que poco a poco, risa a risa, se va solucionando. Hasta 332 establecimientos de los diferentes núcleos del municipio, ya se les ha hecho un acompañamiento además de dar formación. "La valoración de esta primera fase es muy positiva, ya que se ha conseguido incrementar el reciclaje de envases en un 15,9% en todo el municipio", señalan a modo de ejemplo los responsables de esta original campaña felanitxera.