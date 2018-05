Un informe advierte de subidas de sueldo "injustificadas" a funcionarios

El ayuntamiento de Sóller ha aprobado unos presupuestos para el ejercicio de 2018 con el que sube el salario a varios funcionarios públicos de forma "injustificada". Así lo señala un informe interno en el que se destacan varios aspectos negativos de las cuentas públicas: por un lado el incremento salarial supera el que ha fijado el gobierno central para el conjunto de las administraciones (establecido en un 1,5%) y, por otra, porque se riegan con gratificaciones extra a varios trabajadores, lo que supone "un incumplimiento de las disposiciones del Estado".

Lo más notorio del caso es que el informe interno apunta que se modifican al alza los complementos salariales "de algunos trabajadores que no quedan justificados". El documento no cuestiona su legalidad, pero advierte que no se justifican los motivos por los que se les sube el sueldo este año. A estos funcionarios, que no concreta cuántos son, se les modifican los complementos específicos y de destino, añade el informe. Esta circunstancia no ha pasado desapercibida por el resto de trabajadores del consistorio, que estos días no han ocultado su malestar por los cambios que se han introducido en el presupuesto de 2018 para establecer estas gratificaciones en una práctica que, por otra lado, en Sóller viene siendo habitual legislatura tras legislatura.

El informe municipal pone sobre el papel que las retribuciones salariales previstas para los funcionarios sobrepasan el incremento previsto por el gobierno central para el sector público. Así, si la legislación establece que los salarios de los trabajadores públicos no podrán subir en ningún caso por encima del 1,5%, la realidad hace que en Sóller el aumento se sitúe en el 2,4%. Por ello, el departamento que se ocupa de velar por el cumplimiento de la normativa presupuestaria y de la hacienda local hace constar en su informe que el Ayuntamiento estaría incumpliendo la normativa vigente.

Sóller dedica una partida presupuestaria para pagar a los funcionarios que asciende a 5,6 millones de euros, un 2,4% más de lo que se dedicó a este capítulo en el ejercicio de 2017.



Proveedores: Las facturas se pagan en un récord de 24 días

Un aspecto que pone de manifiesto el presupuesto para el ejercicio de 2018 que ha aprobado el ayuntamiento de Sóller es el buen momento económico por el que atraviesa la institución municipal.

Tanto es así que ello ha quedado reflejado en el tiempo que necesita el Ayuntamiento para liquidar las facturas a sus proveedores. Actualmente el plazo medio es de 24 días, la cifra más baja de la última década, según recogen los datos del ministerio de Hacienda.

En el pasado año 2015 el municipio de la Serra de Tramuntana necesitaba 95 días para efectuar el pago de facturas. Se trata de un buen dato si se tiene en cuenta que a nivel nacional los ayuntamientos necesitan hasta 67 días de media para pagar a sus proveedores.