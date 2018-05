La derecha denuncia al IB-Salut por aceptar Can Conill para ubicar el PAC

t. c.

David Alonso (PP), Tomeu Cifre (Tots per Pollença) y Martí Roca (no adscrito) muestran el recurso.

Los tres representantes de la derecha en la oposición municipal, Tots per Pollença , PP y el edil no adscrito Martí Roca (ex de El Pi) presentaron ayer en el juzgado de lo contencioso-administrativo un recurso contra la resolución dictada por el director general de Serveis de Salut mediante la que acepta la cesión del solar de Can Conill de Pollença para la construcción del futuro Punto de Atención Continuada (PAC).

El motivo del recurso presentado por Tomeu Cifre (Tots), David Alonso (PP) y Roca es el incumplimiento, por parte del IB-Salut, de un "mandato" del pleno de Pollença, que hace unos meses aprobó, con el apoyo del regidor mollero Andrés Nevado, socio de gobierno de Junts Avançam, una propuesta de la derecha para que el PAC se construyera en el recién adquirido solar de Can Bach y no en el de Can Conill, la opción elegida por el partido mayoritario en el gobierno local y aceptada por la conselleria de Salud.

"No ha quedado más remedio que acudir a los tribunales porque el equipo municipal ha ignorado la máxima voz del pueblo, que es el pleno", señaló ayer el exalcalde Tomeu Cifre, que acusa al IB-Salut de "ignorar" al pueblo de Pollença publicando en el BOIB la aceptación de la cesión del solar de Can Conill "tres semanas después" de que el pleno aprobara la citada moción a favor de Can Bach, el pasado 22 de febrero.

En el recurso, los tres representantes de la oposición solicitan la suspensión de la "ejecución inmediata del acto administrativo" como medida cautelar con el objetivo de que no se haga efectiva la cesión del solar de Can Conill al Govern.

En este sentido, Tots per Pollença sostiene que "debería declararse de interés autonómico" el proyecto de construcción del PAC en el solar de Can Bach, "de mayor capacidad y mejores características que el de Can Conill, tanto por las posibilidades de crecer en un futuro como por los accesos y los aparcamientos".

Los dos citados partidos y el edil Roca critican a la formación Junts Avançam por "no cumplir" la moción y en consecuencia "obligar a la oposición" a presentar el recurso contra la cesión del solar y la licitación de la redacción del proyecto. "Si el Ayuntamiento hubiese aceptado el mandato del pleno la cuestión del PAC ya estaría resuelta", apuntan.