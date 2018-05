El PP de Llubí acusa a Més de negar ayudas para combatir la xylella

El PP de Llubí acusó ayer al grupo municipal de Més, y especialmente a la alcaldesa de este partido, Magdalena Perelló, de negar ayudas a pequeños payeses para combatir la plaga de la xylella , "bacteria que ha provocado que en el municipio queden muy pocos almendros vivos".

El PP lamenta que en el pleno del lunes, tanto Més per Llubí como la regidora no adscrita, Margalida Gelabert, votaron en contra de la propuesta del PP, mientras que El Pi y Feina per Llubí optaron por la abstención.

La moción popular instaba al Ayuntamiento a reclamar al Govern que inicie una nueva campaña de suministro de productos fitosanitarios contra la xylella para que llegue a todas las fincas, sin limitaciones de superficie.