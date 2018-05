La playa de es Trenc, demasiado vulnerable

El nuevo Parc Natural cumplirá un año a mediados del próximo junio. En 2017 se procedió a la histórica demolición de los chiringuitos edificados en la costa ´campanera´ pero se prevé que la semana que viene se conozcan los nombres de las nuevas empresas autorizadas para poner los pequeños quioscos desmontables y los reducidos lotes de hamacas y sombrillas. La nueva era del espacio protegido es toda una realidad

de Campos vivió el sábado su primer gran lleno del año 2018. La afluencia de turistas ya es muy elevada eny, en consecuencia,. Y la sensación de vulnerabilidad no desaparece.

Diario de Mallorca ha comprobado el grave descontrol y desorden existente. Había masajistas y vendedores ambulantes, con carretillas de fruta y bebidas, con el evidente riesgo para la salud que ello conlleva además de la competencia desleal con comercios y profesionales que disponen de los permisos en regla.

Asimismo, a pesar de que la conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern cuenta ya con una directora del espacio protegido y se han impulsado acciones como la colocación de señales-carteles de Parc y más palos y cuerdas para evitar el tránsito en las frágiles aréas de sistemas dunares, la realidad es que mucha gente las invade libremente. Para más inri, el tema de los aparcamientos: aún no se ha habilitado el nuevo de ses Covetes y la zona azul ORA resulta insuficiente y en es Trenc, el de ses Arenes es de lo más cuestionado por sus tarifas (bicis 1 euro; motos, 2; coches, 7 y caravanas, 9) y por no responsabilizarse de la guarda y custodia. El aparcamiento exclusivo para los clientes del restaurante Es Trenc hace pagar 10 euros, 20 a partir de junio, si bien luego se les descuenta del tique por haber consumido dentro.



Sentencia del Supremo

En 2017 se procedió a la histórica demolición de los chiringuitos edificados en es Trenc, ses Covetes, sa Ràpita y es Coto-Els Estanys, a raíz de una sentencia judicial del Tribunal Supremo por la que se anulaba una disposición de la Ley de Costas de 2014 que permitía la subsistencia de chiringuitos de obra en las playas naturales. Un particular presentó desde Canarias una impugnación a dicha disposición transitoria y la Justicia le dio la razón.

Por ello, en España, sólo se permiten quioscos desmontables en las playas naturales.

Precisamente esta semana que viene, incluso puede que ya mañana lunes, se conocerán los nombres de las empresas ganadoras, autorizadas para los nuevos chiringuitos desmontables y reducidos lotes de hamacas y sombrillas. El consistorio lo ha sacado a licitación por 193.000 euros. El valor estimado del contrato 2018-2021 es de casi 775.000.

Hay ciudadanos defensores de estos típicos elementos de temporada aunque también hay quienes creen que bastaría socorrismo, limpieza y vigilancia.

Otra controversia hace referencia al restaurante edificado que sigue activo rodeado de dunas en es Trenc, así como el Ses Arenes-Cafeteria Beach Club, a escasa distancia de donde había el chiringuito, demolido, de es Coto. Empresarios resentidos reprochan otros "negocios privilegiados dentro del espacio protegido, como s'Embat en ses Covetes".

La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca destacó, en 2017, el trabajo de los agentes ambientales (pidiendo a bañistas respeto al sistema dunar, no arrojar residuos, etc.). No obstante, su función del 1 de junio al 15 de septiembre es a todas luces insuficiente. Debería ser durante todo el año. Y la necesidad del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es urgente.