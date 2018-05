Los populares y El Pi permiten derogar la ordenanza para regular la ocupación de la vía pública

Ses Salines ya no cuenta con una ordenanza para regular la ocupación de la vía pública. En el pleno de este lunes los votos del PP y la abstención de El Pi, permitieron la derogación completa de la normativa. El equipo de gobierno municipal formado por los concejales de Endavant, lo considera "un hecho grave, porque garantizaba el paso de los peatones y la actividad comercial de los establecimientos que ocupan la calle".

Según explica el alcalde, Bernat Roig, "se regulaba lo que estaba permitido y lo que no, y con esta derogación no tenemos nada". "Se equivocan mucho si creen que la solución es no tener ordenanza, porque en algunos casos la aplicación de las normas subsidiarias será más perjudicial para los comercios".

El PP presentó una moción para derogar la normativa actual esgrimiendo que algunos comercios se han quejado de que era demasiado restrictiva y perjudicaba su actividad económica.