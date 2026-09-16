Cort justifica el desmantelamiento de la zona de juegos de Bellver por "el ruido y las fiestas" junto a las viviendas

El Ayuntamiento de Palma ha defendido el desmantelamiento parcial del parque de juegos del bosque de Bellver y ha insistido en que la actuación no supone eliminar la zona infantil. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha explicado que se mantendrán los columpios y los juegos destinados a los niños, mientras que se retiran los elementos que, según Cort, generaban más molestias a los vecinos.

En concreto, desaparecerán la tirolina, las mesas de ping-pong y los merenderos, unas instalaciones que habían provocado controversia desde su implantación por el ruido y la concentración de usuarios a escasa distancia de los edificios residenciales.

"Como parque infantil se seguirá disfrutando igual. Lo que se eliminan son los juegos o zonas que desde el primer momento ya tuvieron mucha controversia con los vecinos", ha señalado Celeste.

La portavoz ha asegurado que los residentes ya habían advertido de los problemas que podían generar especialmente la tirolina y la zona de merenderos. Según ha explicado, en este espacio se celebraban fiestas, se ponía música y se producían molestias que podían prolongarse hasta altas horas de la madrugada.

"Eran zonas en las que había fiestas, música y mucho jolgorio. Todo eso se suprime", ha afirmado Celeste, quien ha insistido en que "se mantiene el parque infantil para que los niños jueguen".

"Ya se sabía que sería un foco de problemas"

Celeste ha recordado además que los vecinos se opusieron al proyecto desde sus inicios y que llegaron a presentar cientos de firmas para intentar frenar su ejecución. "Ya se sabía que sería un foco de problemas", ha señalado.

La portavoz municipal ha defendido que el equipo de gobierno se comprometió a "reconducir" una situación que afectaba al descanso de los residentes. "La música, los ruidos hasta altas horas de la madrugada y que la gente utilizara la zona de merendero para hacer fiestas era un problema para los vecinos que se debía solucionar", ha explicado.

El Ayuntamiento aprovechará además la intervención para acometer mejoras de accesibilidad en esta zona del bosque de Bellver. Cort insiste así en que el objetivo no es suprimir el espacio infantil, sino reducir las actividades más ruidosas y mantener una zona de juegos compatible con la proximidad de las viviendas.