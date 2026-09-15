El PSOE carga contra Cort por desmantelar la zona de juegos de Bellver: "Palma es enemiga de la infancia"

El PSOE de Palma ha criticado con dureza la decisión del Ayuntamiento de retirar la tirolina, las mesas de ping-pong y los merenderos del parque de aventuras situado junto al bosque de Bellver, una actuación que Cort ha iniciado después de años de quejas de vecinos próximos por el ruido y las molestias generadas por estas instalaciones.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francesc Dalmau, considera que la medida perjudica a los niños y a las familias y ha acusado al equipo de gobierno de convertir Palma en una ciudad "enemiga de la infancia".

"Ver imágenes de cómo desaparece un parque es indigno para la ciudadanía de Palma. Palma es desde hoy una ciudad enemiga de la infancia", ha afirmado Dalmau.

Los socialistas cuestionan además los argumentos vinculados a las molestias acústicas y acusan al alcalde, Jaime Martínez, de incurrir en una contradicción con otras actuaciones municipales. "Mientras Martínez sanciona a los vecinos que se quejan del ruido de los restaurantes de sa Llotja, ahora resulta que el ruido de unos niños jugando, disfrutando o riendo en el parque de Bellver sí molesta", ha señalado el portavoz.

El Ayuntamiento había acordado retirar estos elementos después de reuniones con las asociaciones vecinales de El Terreno y Son Quint, cuyos representantes llevaban años denunciando el impacto de algunas instalaciones sobre las viviendas próximas y sobre el propio entorno forestal.

El PSOE defiende el parque como espacio familiar

Dalmau ha defendido, por el contrario, la necesidad de mantener zonas infantiles con sombra como la de Bellver. "Es muy grave que un ayuntamiento desmantele unas instalaciones infantiles en un lugar idílico como es el parque de Bellver", ha afirmado.

El PSOE sostiene que este tipo de espacios sirven como punto de encuentro para las familias y permiten combinar zonas de juego con lugares de convivencia. "Ojalá Palma tuviera más espacios como este, dignos y ejemplares", ha concluido Dalmau.

En su comunicado, el portavoz socialista asegura que el parque "existe desde hace más de 30 años". El actual parque de aventuras objeto de la retirada, sin embargo, fue construido e inaugurado en 2021, aunque anteriormente ya existían espacios de juegos infantiles en esta zona de Bellver.

La actuación estrenada hace cinco años ocupó unos 3.000 metros cuadrados e incorporó más de una veintena de elementos de juego.