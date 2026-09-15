La Policía de Palma retira 18 altavoces de gran potencia de la playa de s'Arenal

La Policía Local de Palma llevó a cabo el pasado fin de semana un operativo especial de vigilancia contra las conductas incívicas en la zona de la playa de s'Arenal que se saldó con la intervención de dieciocho altavoces de gran potencia y la retirada de diversas carpas e hinchables acuáticos de gran tamaño.

Según informa la Policía Local, sus agentes del Setur (Seguretat Turística) llevaron a cabo entre el viernes 11 y el domingo 13 una operación especial de vigilancia para combatir las conductas incívicas en la playa de s'Arenal. La campaña se saldó con 24 actas de denuncia por infracciones a la ordenanza municipal.

Una de las prioridades del dispositivo era frenar la contaminación acústica en la zona de baño. A lo largo de estos tres días los agentes se incautaron de dieciocho altavoces y equipos de sonido que emitían música a un volumen excesivo y causaban molestias a las personas que estaban en la zona. Los policías identificaron a los propietarios, les denunciaron y les intervinieron los equipos.

La Policía también vigiló casos de privatización del espacio público, e instaron a desmontar varias grandes carpas que habían sido instaladas sobre la arena por grupos de turistas para acotar zonas de uso exclusivo. De igual manera, los agentes ordenaron retirar del mar diversos hinchables acuáticos de gran tamaño que suponían un obstáculo y un riesgo para el resto de los bañistas.

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El operativo actuó también contra las personas que se dedican a elaborar, vender y consumir bebidas alcohólicas en la playa. Los agentes desmantelaron estructuras de madera que eran utilizadas como barras improvisadas en la arena para la práctica del botellón. Estas concentraciones generaban una gran acumulación de residuos, con numerosas botellas de vidrio amontonadas junto a las papeleras que suponían un peligro para los bañistas.