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Obras desde este miércoles para pavimentar varias calles del Molinar y el Portixol

Los trabajos de Emaya se prolongarán hasta el 1 de octubre y el acceso a las vías afectadas quedará restringido a los vecinos

Esta intervención consistirá en la restitución del pavimento después de ejecutar una nueva arteria de agua potable y renovar parte de las redes de distribución y saneamiento

Emaya pavimentará varias calles del Molinar y el Portixol.

Emaya pavimentará varias calles del Molinar y el Portixol. / B. Ramon

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Redacción Palma

Palma

Emaya comenzará este miércoles 16 de septiembre los trabajos de pavimentación de una decena de calles de es Molinar y es Portixol, una vez finalizadas las actuaciones para construir y renovar las redes de agua potable y saneamiento de esta zona de Palma.

La previsión de la empresa municipal es que las obras se prolonguen hasta el próximo 1 de octubre. La actuación cuenta con un presupuesto de 1.630.779,95 euros, IVA excluido.

Los trabajos afectarán a las calles Llorenç Campins, Joan Nicolau i Barceló, Son Fleixes, Manuel Bordoy, Sant Tomàs d'Aquino, Aurora Picornell, Cortecera, Timó, Ventada y Santueri.

Esta fase permitirá restituir definitivamente el pavimento de las vías que se han visto afectadas por las obras hidráulicas desarrolladas previamente por Emaya.

Una nueva arteria de agua potable

Entre las principales actuaciones realizadas se encuentra la construcción de una nueva arteria de agua potable entre el club náutico del Portixol y el Torrent Gros, donde conecta con la conducción ya existente procedente de Nou Llevant. La nueva infraestructura dará servicio a los barrios de es Portixol y es Molinar.

Emaya también ha renovado parte de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento de este ámbito. Una vez terminadas estas intervenciones en el subsuelo, la empresa afronta ahora la pavimentación de las calles afectadas.

Acceso restringido durante las obras

Mientras se desarrollen los trabajos de pavimentación y durante el horario laboral, el acceso a las calles afectadas quedará limitado a los vecinos, según ha informado Emaya.

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Una vez concluida esta fase, las actuaciones continuarán en la carretera de Llucmajor, donde está prevista la renovación de la red de agua potable y de parte de la red de saneamiento, además de otras intervenciones puntuales en conducciones del entorno.

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