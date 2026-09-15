La nueva iglesia de Son Dameto se inaugurará el 24 de septiembre con una misa de consagración

La nueva iglesia de Son Dameto abrirá oficialmente sus puertas el próximo 24 de septiembre. La inauguración comenzará a las 19.30 horas con el acto de consagración del templo, que será oficiado por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y posteriormente se celebrará una misa.

Al acto está prevista también la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del alcalde de Palma, Jaime Martínez. La ceremonia se celebrará en el templo recién construido en la calle Josep Socias i Gradolí, en la parte alta de Son Dameto y junto al parque.

El nuevo edificio tiene una especial relevancia al tratarse del primer templo de nueva construcción levantado en Palma durante el siglo XXI. De planta cuadrangular y color blanco, cuenta con unos 300 metros cuadrados interiores y capacidad para alrededor de 200 fieles.

Una de sus principales características es una gran puerta corredera que permite abrir prácticamente todo el templo hacia el exterior. Frente a ella se ha construido una pérgola de unos 100 metros cuadrados, concebida para convertirse progresivamente en una cubierta vegetal y permitir ampliar el espacio de las celebraciones durante los meses de buen tiempo.

Complejo socioreligioso

El interior presenta una planta de cruz latina, con capillas laterales, mientras que el resto del inmueble incorpora dependencias para la sacristía, la vivienda del sacerdote y espacios destinados a la asociación de vecinos. El proyecto se plantea así como un complejo sociorreligioso, con usos tanto parroquiales como vecinales.

Además, el sótano dispone de 25 plazas de aparcamiento, parte de las cuales podrán alquilarse para generar ingresos para la parroquia.