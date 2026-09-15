Masiva asistencia en el 'sopar a la fresca' reivindicativo organizado por Salvem s’Escorxador

Comer en la calle se ha convertido en la reivindicación favorita de los palmesanos. El 'sopar a la fresca' organizado por la plataforma Salvem s’Escorxador, creada hace unos meses por un grupo de vecinos de la ciudad, fue un éxito de participación, con una gran respuesta por parte de los vecinos.

«Para nosotros fue mucho más que una cena, fue una demostración de comunidad, de convivencia y de la voluntad del barrio de recuperar s’Escorxador como un espacio vivo, digno y querido de Palma», señala Joan Gomariz, uno de los impulsores de la plataforma.

Siguiendo la estela de los 'sopars a la llesca' reivindicativos que han revolucionado Palma, la plataforma reclama mejoras en un barrio que ha vivido mejores momentos.

«Queremos tejer relaciones con la gente del barrio para empezar a movernos», explica Joan Gomariz, uno de los impulsores de la plataforma, que se formó con el objetivo de evitar el abandono institucional que sufre un espacio que aún sigue lleno de vida, pero se cae a trozos.

La jornada arrancó a las 18 horas con una gincana infantil, que se prolongó hasta las 19 horas. A continuación, entre las 19 y las 20.30 horas, tuvo lugar un showcooking con la participación de Alondra Salas, de Chilate; Ariadnaa Salvador, de Ninumá; Andrés Benítez, de La Despensa; Pau Navarro, de Clandestí; y Maüa Chocolates. La música fue también uno de los ingredientes principales de la velada, con Aparicio DJ, el rey de la noche palmesana, al frente de la sesión. Finalmente, entre las 21.30 y las 00 horas, se celebró el 'sopar a la fresca' organizado por la plataforma, que contó con una gran participación de los vecinos.

Plataforma Salvem s’Escorxador

La Plataforma 'Salvem s'Escorxador' cuenta con el respaldo de diversas entidades y colectivos, entre ellos asociaciones vecinales como Cas Capiscol y Santa Pagesa, artistas locales que reclaman espacios culturales, como José Luis Aparicio, la plataforma de padres y madres, vecinos de Camp Redó, así como agentes culturales que señalan la falta de infraestructuras.

S’Escorxador sigue lleno de vida, pero se cae a trozos. Es un punto vital para la barriada de Camp Redó y zonas cercanas. Todavía sirve como lugar de reunión, aunque es solo una sombra de lo que fue. Instalaciones eléctricas sin protección, suciedad generalizada, el óxido y mal estado de las cañerías, accesos insalubres o una pared apuntalada cerca del parque infantil. Todos los detalles convergen en un cóctel que transmite la sensación de abandono y degradación.

Sin embargo, no todo está perdido. s’Escorxador ha sido siempre punto de encuentro para los jóvenes del duo de institutos públicos Madina Mayurqa y Llompart, y sigue siéndolo: está cerca, tiene sol, bares y espacio suficiente. Para un adolescente, eso es suficiente.