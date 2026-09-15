Denuncian que Cort autoriza cuatro locales de venta libre en una promoción de 62 pisos de precio limitado

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la construcción de 62 viviendas de precio limitado en un solar del barrio de La Femu que estaba destinado a equipamiento sociocultural privado, una operación que ha provocado las críticas de PSOE y Més per Palma. Denuncian que, además de las viviendas, el proyecto incluye cuatro locales que podrán comercializarse a precio de mercado, mientras que el uso sociocultural quedará reducido a otros dos locales.

El proyecto se ejecutará en un terreno entre las calles Pompeu Fabra e Ignasi Ferretjans, y se ampara en la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobadas por el Govern balear en 2024, que permite transformar determinados suelos destinados a equipamientos privados para construir viviendas de precio limitado. PSOE y Més cuestionan, sin embargo, que esta posibilidad se extienda también a la creación de locales comerciales de venta libre.

Durante la Gerencia de Urbanismo, el PP ha defendido que la legislación permite incluir estos establecimientos. El PSOE discrepa. "La ley no lo contempla y además va contra su espíritu", ha señalado el regidor socialista Pepe Martínez.

Según los datos aportados por el PSOE, el equipamiento previsto inicialmente tenía unos 4.200 metros cuadrados y quedará reducido a alrededor de 580, un 85% menos. "A cambio harán locales de venta libre y los promotores tendrán muchos más beneficios", ha criticado Martínez.

El socialista considera especialmente preocupante la pérdida de suelo destinado a servicios en una zona en expansión. "Es uno de los barrios que más crecen de Palma: aumenta la gente, reducen los servicios y mientras alguien se está forrando", ha lamentado. Martínez ha relacionado además este proyecto con otro solar dotacional público del barrio que el Ayuntamiento prevé destinar a viviendas de alquiler de precio limitado. "El Ayuntamiento ha eliminado dos solares dotacionales en este barrio", ha asegurado.

Més: "Hecha la ley, hecha la trampa"

Més per Palma se ha expresado en el mismo sentido. Su portavoz, Neus Truyol, ha recordado que la parcela debía albergar un gran equipamiento sociocultural, mientras que con el proyecto aprobado esta función quedará limitada a dos locales.

"Esto era un gran equipamiento sociocultural y ahora se minimiza", ha afirmado Truyol, quien ha insistido en que los otros cuatro locales se ofrecerán a precio de mercado y no estarán sujetos al régimen de precio limitado.

Para la regidora, el proyecto supone aprovechar una norma concebida para fomentar la vivienda asequible para incorporar también usos lucrativos. "Se aprueba una ley que supuestamente era para fomentar la construcción de vivienda para las familias y, en lugar de eso, el promotor la aprovecha para construir también a precio de mercado. Hecha la ley, hecha la trampa", ha afirmado. Según Truyol, el PP justificó durante la sesión que la normativa permite esta posibilidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha difundido una nota de prensa en la que no hace ninguna referencia a los cuatro locales de venta libre ni a la pérdida de superficie para equipamiento sociocultural. Cort celebra la construcción de las 62 viviendas de precio limitado y destaca además que la licencia se ha tramitado en 50 días, gracias a la intervención de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU).

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Según el Ayuntamiento, este sistema ha permitido agilizar hasta ahora 15 licencias y otras diez se encuentran actualmente en tramitación.