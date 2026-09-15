Cort desmantela la tirolina y los merenderos del bosque de Bellver tras años de protestas vecinales

El Ayuntamiento de Palma ha desmantelado los elementos más conflictivos del parque de aventuras del bosque de Bellver después de años de quejas de los residentes de la zona por el ruido y las molestias que generaban. La intervención ha tenido lugar estos últimos días en el recinto situado al final de la calle Polvorí, donde Cort ha retirado la tirolina, las mesas de ping-pong y las mesas de pícnic.

La actuación fue acordada por el Ayuntamiento después de varias reuniones con las asociaciones vecinales de El Terreno y Son Quint. Las instalaciones se encuentran a escasa distancia de varios bloques de viviendas y, según denunciaban los afectados, especialmente la tirolina y las mesas de ping-pong producían un ruido que alcanzaba los domicilios.

El parque fue inaugurado a finales de 2021 tras una inversión de unos 600.000 euros. Ocupa 3.052 metros cuadrados y cuenta con más de una veintena de juegos distribuidos en dos zonas. Su construcción ya provocó entonces una importante oposición vecinal, con manifestaciones bajo el lema "Salvem el Bosc de Bellver" y una campaña de recogida de firmas.

Maquinaria trabajando en la zona. / DM

La Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent, una de las entidades que encabezó aquellas protestas, celebra ahora la decisión municipal. Su presidente, Joan Prats, considera que la retirada supone reconocer unas reivindicaciones mantenidas durante años y permitirá reducir tanto el impacto sobre el bosque como las molestias a los residentes.

"Cuando hay voluntad, se encuentran soluciones"

Prats defiende que la reclamación vecinal nunca consistió en eliminar los juegos infantiles, sino en evitar que un espacio situado dentro de un entorno forestal protegido funcionara como un gran polo de atracción y concentración de usuarios.

"Cuando hay voluntad política y técnica, se encuentran soluciones", sostiene la asociación, que valora que Cort haya decidido rectificar una actuación relativamente reciente y buscar alternativas para los elementos todavía aprovechables.

Los vecinos recuerdan además que el actual alcalde, Jaime Martínez, ya se posicionó contra el proyecto cuando estaba en la oposición y en 2021 reclamó paralizar las obras. Una vez en la alcaldía, volvió a visitar la zona en 2024 y mantuvo encuentros con las asociaciones de El Terreno y Son Quint para estudiar posibles soluciones.

Cort justificó posteriormente la retirada por la necesidad de "esponjar" y pacificar el espacio y no descartó que algunos de los elementos puedan ser reubicados en otro punto del bosque.

Son Quint reclama ahora que la intervención se complete con normas de uso claras que reduzcan el ruido, protejan el carácter forestal de Bellver y garanticen el descanso de las viviendas próximas. Para la entidad, la actuación permite mantener la función familiar del parque, pero dando mayor peso "al silencio, el paisaje, la protección del bosque y el derecho al descanso de los residentes".