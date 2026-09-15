Cala Major ganará una nueva zona verde en un solar de 1.200 metros cuadrados

Cala Major ganará una nueva zona verde de unos 1.200 metros cuadrados en la que se habilitarán también un parque infantil y un espacio biosaludable. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han firmado este martes el protocolo que permitirá ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos necesarios para desarrollar el proyecto.

La parcela se encuentra en el número 11 de la calle Puig de Randa y actualmente es propiedad del Consell de Mallorca. El protocolo establece la voluntad de la institución insular de realizar una cesión gratuita y libre de los terrenos al Ayuntamiento de Palma, que deberá encargarse posteriormente de los trámites y actuaciones necesarios para transformar el solar.

El objetivo es convertirlo en un nuevo espacio libre para los residentes de Cala Major y Sant Agustí, con vegetación, instalaciones para realizar ejercicio y una zona destinada a los más pequeños.

La actuación responde a una reivindicación histórica de los vecinos de ambos barrios. Las asociaciones de residentes habían reclamado que estos terrenos se destinaran a incrementar los espacios verdes y de ocio ante el crecimiento de población registrado en esta parte de Palma.

Cala Major cuenta actualmente con más de 7.200 habitantes y es una de las zonas de la ciudad donde más se ha notado el incremento demográfico de las últimas décadas.

"Cala Major necesita seguir incorporando nuevos espacios libres que contribuyan a mejorar la calidad urbana y que ofrezcan nuevos lugares de encuentro, convivencia y ocio a sus vecinos", ha señalado Martínez, quien ha enmarcado el proyecto dentro de las actuaciones municipales para revitalizar un ámbito declarado zona madura.

Por su parte, Galmés ha destacado que la cesión permitirá "hacer posible que Cala Major cuente con un nuevo espacio verde al servicio de sus vecinos y de los de Sant Agustí". "Damos respuesta a una reivindicación histórica", ha añadido el presidente insular.

Un primer paso

El acuerdo firmado este martes supone todavía el primer paso administrativo. El Consell deberá formalizar la cesión de la parcela y, a partir de ahí, el Ayuntamiento impulsará los procedimientos necesarios para ejecutar la futura zona verde.

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El Ayuntamiento ha señalado que el proyecto se suma a otras actuaciones previstas o en marcha en Cala Major y Sant Agustí, como la renovación de calles y aceras, la modernización del alumbrado, la apertura del casal de Gent Gran del parque de Los Leones, la ampliación de la línea 20 de la EMT, la futura renovación del parque de Voramar y el centro de día de Joan Miró.