Unos jóvenes que viven en Son Roca, un barrio con tanta vida como estigma, han decidido contar cómo es su hogar desde dentro y mostrárselo a quienes no lo conocen. El documental Última Parada: Son Roca se ha estrenado esta tarde en CineCiutat ante una sala llena. La pieza, de 43 minutos, es el resultado de un año de trabajo de los jóvenes del barrio que han participado en el taller audiovisual de ISTMO.

Antes de llegar a la sala de cine, el documental se proyectó en el propio barrio, al aire libre, en un pase para los vecinos y las familias que aparecen en él.

'Última Parada: Son Roca', el documental creado por jóvenes del barrio contra la estigmatización, se estrena en CineCiutat / Ángela Aguiló

El proyecto se ha desarrollado durante un curso completo en las aulas de Naüm y en las calles de Son Roca y se ha dividido en tres etapas. La primera estuvo centrada en la formación en técnicas audiovisuales y relato oral, de la que nació el documental. Después llegó el taller de fotografía participativa, al que también pudieron sumarse quienes habían participado en el audiovisual. La última etapa estuvo dedicada a la curatoría y a la preparación de la muestra.

En total, veinte jóvenes vinculados a Naüm han participado en el proceso. Dieciséis firman las fotografías de la exposición y cinco han trabajado en el guion y la realización del documental.

A ellos se suman las familias que participaron en los talleres y las personas que prestan su testimonio en la película, entre ellas vecinos del barrio, familiares de los propios participantes y conductores de la EMT. Los cinco jóvenes que firman el guion y la realización se han visto por primera vez en una pantalla esta tarde. Hablan de Son Roca como una comunidad unida y aseguran que no se imaginan viviendo en otro barrio.

El guion y la realización son un trabajo participativo de Hugo Dantes, Lucas Dantes, Bethsabé Lara, Luna Reinoso e Iker Suárez, con el acompañamiento técnico y narrativo de Quindrop Producciones Audiovisuales. No hay un crédito de dirección, una decisión deliberada del proyecto: es la única manera honesta de acreditar lo que ocurrió durante el curso.

El título alude a lo que Son Roca es literalmente en el mapa: el final de una línea de autobús. Pero en el documental se escucha la megafonía del vehículo anunciando «próxima parada, Son Roca». Y ahí está buena parte del sentido de la película: el mismo lugar que desde fuera figura como un final, desde dentro es el punto de partida de muchas historias.

En la película aparecen diferentes protagonistas de la vida del barrio. Entre ellos, Mateu Ramis, el conductor jubilado que durante años cubrió la línea 8, y Consuelo Medina, la conductora que la realiza actualmente.

También participa Mª Francisca Simonet, la primera trabajadora social que tuvo Son Roca, que recuerda cómo era el barrio hace 46 años. La cámara entra asimismo en la casa de la abuela de dos de los participantes y se detiene ante unas flores depositadas sobre la placa que recuerda a José María Aguirre, vecino de Son Roca y superviviente de los campos de concentración nazis.

Aparece también Aaron, peluquero y amigo de la infancia de varios de los protagonistas, además de la escoleta, las madres y los educadores, piezas que forman parte del día a día del barrio.

El montaje incorpora, además, imágenes de archivo cedidas por la UIB e IB3, que dialogan con las imágenes grabadas por los propios jóvenes.

'Última Parada: Son Roca', el documental creado por jóvenes del barrio contra la estigmatización, se estrena en CineCiutat / Ayuntamiento de Palma

Y están ellos mismos, hablando de su presente y de lo que quieren hacer en el futuro. Hugo, Lucas e Iker se están formando en un oficio y ya hablan de montar algo juntos. Bethsabé estudia biología. Luna Reinoso estudia audiovisuales y es la única de los cinco que ha pasado por los dos talleres del proyecto: firma fotografías en la exposición y ha participado en el guion y la realización del documental.