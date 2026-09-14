El PSOE acusa a Cort de reducir frecuencias de la EMT en hospitales y varios barrios de Palma tras el verano

El PSOE de Palma ha denunciado una nueva reducción de frecuencias en varias líneas de la EMT tras el inicio del curso escolar. Los socialistas aseguran haber comparado los horarios anteriores al verano con los actuales y sostienen que los principales recortes afectan a conexiones con los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases, el paseo Marítimo y la lanzadera de La Bonanova.

Según los datos aportados por el partido, las líneas 27 y 28, que forman parte de la circular de Son Llàtzer, han pasado de una frecuencia de 30 minutos a una hora, equiparando así, según el PSOE, el servicio de los días laborables con el del fin de semana.

También habría empeorado la frecuencia de la línea 34, que conecta Son Espases con el aeropuerto. Los socialistas aseguran que pasa de un autobús cada 45 minutos a uno cada 70 durante los días laborables y que, además, pierde sus últimas salidas. Según la formación, antes terminaba el servicio a las 20.45 horas y ahora lo hace a las 19.45.

Otro de los cambios señalados afecta a la línea 30, que conecta el aparcamiento disuasorio de Marivent con el Palau de Congressos a través del paseo Marítimo. El PSOE sostiene que su frecuencia pasa de 30 a 60 minutos, lo que supone reducir a la mitad el número de expediciones.

La lanzadera de La Bonanova pasa de 30 a 45 minutos

Los socialistas incluyen también entre las líneas afectadas la 46, la lanzadera de La Bonanova creada para dar servicio durante el cierre del puente de Saridakis. De acuerdo con sus datos, pasa de circular cada 30 minutos a hacerlo cada 45.

El PSOE señala además que varias líneas con elevada demanda no han recuperado o mejorado sus frecuencias con el inicio del curso. En concreto, cita la 4, que une Illetes y Nou Llevant; la 5, entre Rafal Nou y plaza Progrés; y la 8, entre Son Roca y Sindicat, que, según denuncia, han perdido un minuto de frecuencia cada una.

La formación sostiene que los cambios afectan especialmente a barrios como Rafal Nou, Son Roca, Nou Llevant, La Bonanova y Gènova, además de otras conexiones como la de Son Fusteret durante los fines de semana.